В Кольцово Новосибирской области открылся IT-лицей

Лицей «Технополис» с уникальным материально-техническим оснащением открылся в наукограде Кольцово Новосибирской области 1 сентября. В учебных помещениях новой школы есть полигон для робототехники, лаборатория дополненной реальности и скалодром. В новое образовательное учреждение уже записаны 1206 школьников.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в лицее заработают высокотехнологичные учебные лаборатории. Среди них – лаборатории трёхмерного моделирования и прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, беспилотных летательных аппаратов и космической инженерии.

Кроме того, в учреждении организованы студии компьютерного дизайна, видеопроизводства и звукозаписи, а также полигон для занятий робототехникой. В спортивной базе лицея – большой и малый спортивный залы, один из которых оборудован скалодромом, зал для занятий самбо, бассейн, тренажёрный зал, лыжная база и тир.

«Оборудованию, которое находится в классах и лабораториях лицея, позавидуют многие современные предприятия и организации. Это настоящее, «взрослое» оборудование завтрашнего дня. Тезис из нашего детства «Всё лучшее – детям» воплощён в жизнь в этом лицее. Здесь очень повезло и ребятам, и их учителям – будет возможность полностью раскрыть свои таланты». – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на открытии лицея.

По словам главы региона, важно, чтобы выпускники заканчивали лицей с мотивацией работать на благо новосибирской и российской науки.

Предполагается, что новое образовательное учреждение станет центром развития IT-компетенций и технического творчества, а также подготовки к участию в олимпиадах НТИ и отраслевых чемпионатах по стандартам WorldSkills.

Среди образовательных услуг лицея — программы повышенного уровня. На параллели пятых классов в 2020-2021 учебном году откроются классы с углублённым изучением математики и информатики, а также английского языка. На параллелях 6-8 классов по результатам индивидуального отбора будут сформированы мультипрофильные классы, где полгруппы будет обучаться по программам с углублённым изучением математики и информатики, а другая часть группы – по программам с углублённым изучением английского языка.

Лицей будет работать в формате «школы полного дня»: в первую половину дня будут проходить основные занятия, а во второй половине дня будет организована внеурочная деятельность и занятия по программам дополнительного образования детей и взрослых.

Сейчас в наукограде Кольцово работает образовательный кластер из трёх учреждений: биотехнологический лицей №21, инженерный лицей (школа №5) и с 1 сентября 2020 года – IT-лицей «Технополис». После четвёртого класса ребёнок может перейти в любое из них.

Развитие научно-образовательной сферы Новосибирской области находится на особом контроле правительства региона.

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