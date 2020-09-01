«Электрохимзавод» Росатома продаёт сельхозпредприятие в Красноярском крае

Входящее в топливную компанию АО «ТЭВЛ» Росатома АО ПО «Электрохимический завод» выставил на торги 99,999% уставного капитала ООО «Искра» в Зеленогорске (Красноярский край), а также имущественный комплекс предприятия. Соответствующие данные появились на сайте завода.

Как следует из опубликованных материалов, на торги выставляются 118 земельных участков общей площадью 19 тыс. гектаров, 82 здания общей площадью 107 тыс. квадратных метров, 18 сооружений общей площадью 50 тыс. квадратных метров, а также 886 единиц оборудования и машин, 100 единиц инвентаря и 89 транспортных средств.

Завод предлагает аукцион на понижение цены (так называемая голландская система). Начальная стоимость – 338 млн 341 тыс. руб., цена отсечения – 115 млн 441 тыс. руб. Уточняется, что возможна рассрочка платежа сроком на три года. Торги же состоятся 19 ноября 2020 года, заявку на участие можно подать до 13 ноября.

Уставной капитал организации в 2019 году – 1 443 млн руб., а кредиторская задолженность по итогам 2019 года составила 162 млн руб.

ООО «Искра» создано 29 апреля 2010 года в Зеленогорске Красноярского края. Основной вид деятельности предприятия – растениеводство.

По данным материалов сайта, «Электрохимический завод» уже несколько раз объявлял торги на акции ООО «Искра», однако они признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Ранее сообщалось о том, что в конце августа эта же организация выставила на торги санаторий «Берёзка» в Рыбинском районе Красноярского края.

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