В компании «Россети Сибирь» защищают редких птиц от поражения током

В компании «Россети Сибирь» сообщили о реализации очередных мероприятий производственного экологического контроля, которым уделяется большое внимание. Среди приоритетов – защита пернатых от поражения током.

По данным пресс-службы энергокомпании специалисты «Россетей Сибирь» устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ) на линях электропередачи на пути массовой миграции птиц. Общая протяженность ЛЭП «Россети Сибирь» превышает 250 тысяч километров, линии проходят по территории лесов и степей, являясь привлекательным посадочным местом для перелетных птиц. Опасность поражения их электрическим током возникает при взлете, когда бывает задета незащищенная часть голого провода или изолятор.

Чтобы защитить пернатых от гибели, энергетики устанавливают ПЗУ на ЛЭП по маршруту миграции перелетных редких видов. Одной из таких территорий в Сибири является Саяно-Алтайский экорегион – наибольший ареал обитания краснокнижных видов птиц: беркута, кречета, могильника, степного орла, степной пустельги, сокола балобана и самой быстрой птицы в мире – сокола-сапсана. Также важным регионом для миграции птиц исторически является Забайкалье.

Поэтому самые большие объемы работ Россети Сибирь проводит на территориях Забайкальского края и Республики Алтай. Только с января 2020 года и до окончания года там планируется установить 2086 и 1464 ПЗУ соответственно. Всего с начала года на территории присутствия Россети Сибирь установлено 4268 устройств, до 2021 года энергетики доведут эту цифру до 6244 штук.

Кроме того, в этом году в «Россети Сибирь» впервые применены биоакустические отпугиватели птиц. Пока их устанавливают на территории Хакасии. Принцип действия такого оборудования заключается в эпизодическом воспроизведении криков тревоги и бедствия птиц, которых нужно отпугивать, а также криков хищных птиц, которые занимают ту же или смежную экологическую нишу, и других сопутствующих звуков.

«Россети Сибирь» сотрудничают с орнитологами разных природоохранных организаций, в том числе и с Всемирным фондом дикой природы (WWF).

«На проблему гибели птиц на ЛЭП орнитологи обращают внимание энергетиков уже много лет. Мы всегда советуем оснащать линии электропередачи ПЗУ именно в тех районах, где гибнет больше всего птиц. В 2019 году эксперты WWF, орнитологи ООО «Сибэкоцентр», консультировали экспертов Россети Сибирь и рекомендовали обезопасить ЛЭП в Усть-Канском и Онгудайском районах Республики Алтай. В этом году энергетики прислушались к мнению ученых и оснастили ПЗУ именно эти участки. Мы приветствуем желание Россетей заботиться о птицах, готовы помогать энергетикам дальше», — пояснила эксперт WWF, директор ООО «Сибирский экологический центр» Эльвира Николенко.

Согласно экологической и технической политике энергокомпании, реконструкция воздушных линий электропередачи и строительство новых проводится с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), что также предотвращает гибель птиц. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев и веток на ЛЭП.

Птицезащитное устройство – это диэлектрическое изделие, специально сконструированное и предназначенное для предотвращения поражения птиц электрическим током на воздушных линиях.

Планомерное повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов останется важным направлением деятельности «Россети Сибирь».

Компания «Россети Сибирь» (ПАО) – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,974 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 57 277 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 395 МВА.

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