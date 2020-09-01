Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику изменений числа выявленных случаев COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа за период с 1 по 31 августа.

За прошедший месяц в целом по СФО было подтверждено 20 624 новых случая коронавирусной инфекции. На 31 августа в федеральном округе выявлено 90 615 случаев заболевания. (69 991 на 31 июля)

Самые высокие показатели за прошедший месяц по приросту заболеваемости коронавирусом – в Кемеровской области (81%, 2 882 случаев) и Республике Алтай (38%, 596 случаев). Минимальный прирост числа выявленных случаев в СФО в августе в Республике Тыва — 12% (715 случаев). Во всех регионах Сибири прирост заболеваемости в августе снизился в сравнении с предыдущим месяцем. В частности, в Туве – в 3 раза, а в Омской области – в 2,3 раза.

В целом по России месячный прирост заболеваемости COVID-19 ниже, чем в большинстве регионов Сибири и составляет 18%. Самый низкий коэффициент по стране — в Республике Северная Осетия и Московской области – по 8% в каждом субъекте. Наивысшие показатели в России демонстрирует Республика Крым. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за август стало на 104% больше.

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