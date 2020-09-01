ТОП-5 материалов августа

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Валерий Соловей: «Элиты не готовы к новому Путину»
В интервью «Континенту Сибирь» эксперт предсказывает масштабные политические перемены в России, рассуждает о неизбежности массовых протестов и последствиях конфликтов между элитными группировками.
Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления
Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег
Два региона СФО попали в плохую статистику по COVID-19
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сразу два региона Сибири вошли в общероссийский ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19 за неделю с 25 по 31 июля.
В Новосибирске объединят несколько школ и детсадов
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о реорганизации нескольких школьных и дошкольных учреждений.
Мэрия Новосибирска поборется с Росгвардией за ЖК «Аэропорт»
Мэрия Новосибирска намерена отстаивать правомерность выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Аэропорт». Об этом сегодня, 6 августа, в ходе пресс-конференции рассказал мэр Анатолий Локоть.