ТОП-5 материалов августа

Континент Сибирь Портал
 

В августе 2020 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Пять самых читаемых материалов месяца

Валерий Соловей

Валерий Соловей: «Элиты не готовы к новому Путину»

В интервью «Континенту Сибирь» эксперт предсказывает масштабные политические перемены в России, рассуждает о неизбежности массовых протестов и последствиях конфликтов между элитными группировками.

Алексей Навальный

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег

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Два региона СФО попали в плохую статистику по COVID-19

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сразу два региона Сибири вошли в общероссийский ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19 за неделю с 25 по 31 июля.

Фото: s162.ru

В Новосибирске объединят несколько школ и детсадов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о реорганизации нескольких школьных и дошкольных учреждений.

vira-stroy.ru

Мэрия Новосибирска поборется с Росгвардией за ЖК «Аэропорт»

Мэрия Новосибирска намерена отстаивать правомерность выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Аэропорт». Об этом сегодня, 6 августа, в ходе пресс-конференции рассказал мэр Анатолий Локоть.

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