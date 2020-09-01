По итогам первого полугодия 2020 года Омская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по темпам роста инвестиций в основной капитал. Об этом сообщается на официальной странице правительства Омской области в Facebook.

Объём инвестиций в экономику и социальную сферу Омской области в первом полугодии 2020 года вырос на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,9 млрд руб.

«При этом за первое полугодие 2019 года прирост инвестиций составил почти 70 %, поэтому показатели 2020 года свидетельствуют о более чем двукратном росте по сравнению с 2018 годом». – говорится в сообщении.

По России же Омская область по темпам роста инвестиций за 2020 год заняла седьмое место. При этом снижение инвестиций по РФ в целом за январь-июнь составило четыре процента.

Ранее сообщалось, что телеграм-канал ВТБ «Мои Инвестиции» собрал более 50 тысяч подписчиков.

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