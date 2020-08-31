Суд снял с выборов члена коалиции «Новосибирск 2020»

Суд аннулировал регистрацию кандидата в Совет депутатов Новосибирска Даниила Маркелова, члена несистемной предвыборной коалиции. Он заявляет, что будет добиваться отмены выборов на округе.

Сегодня 31 августа состоялось заседание новосибирского областного суда, которое завершилось отменой регистрации кандидата по округу № 36 в Совет депутатов Новосибирска Даниила Маркелова.

Иск подал студент Александр Селютин, который идет самовыдвиженцем по тому же округу в горсовет. По его версии, подписи Маркелова недостоверные.

На своей странице в соцсетях самовыдвиженец Даниил Маркелов написал, что теперь намерен добиваться отмены выборов.

Кроме Селютина и Маркелова на округе баллотируется действующий депутат, представитель фракции «Единая Россия» Алексей Джулай, генеральный директор ООО «Корпорация Новатех инжиниринг» Максим Старцев от КПРФ, документовед областного клинического наркодиспансера Ольга Николаева от ЛДПР, а также еще один студент-самовыдвиженец Даниил Ланов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что избирком аннулировал регистрацию еще одного члена коалиции «Новосибирск 2020» Дениса Новичкова, который баллотировался в Совет депутатов.

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