Больницы Новосибирской области, перепрофилированные в инфекционные госпитали во время пика распространения коронавирусной инфекции, переходят к работе по основному профилю. Об этом сообщили в правительстве региона 31 августа.

По данным пресс-службы областного правительства, первым в «обычном» режиме заработает Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер. Основную же нагрузку по приёму пациентов с коронавирусной инфекцией возьмут на себя больницы №11 и №12.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев, для лечения ковидных пациентов регион закупил более 7 тыс. единиц оборудования, среди которых более 400 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

«После того, как учреждения будут обратно перепрофилированы, это оборудование будет использоваться в регионе для оказания помощи жителям. Оборудование усилит работу медицинских организаций по реанимационному профилю», — отметил Александр Колупаев.

По словам министра, в случае необходимости медучреждения региона смогут оперативно подготовиться к работе по массовому приёму больных с инфекцией. Так, в больницах остаётся резерв коек.

Новосибирский областной кардиодиспансер откроет амбулаторный приём 1 сентября. Стационарное отделение заработает после того, как определят все условия эпидемиологического режима.

За последние две недели в диспансере прошло несколько этапов дезинфекции. В режиме ковидного госпиталя учреждение работало три месяца, за это время здесь пролечилось около 700 пациентов, в том числе с тяжёлыми сопутствующими патологиями.

«Для работы в период коронавируса в учреждении была проделана масштабная работа, включая оборудование душевых кабин, изменение схем электрики, проведение кислорода. За три месяца работы благодаря поставкам министерства здравоохранения Новосибирской области было полное обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области благодаря нацпроектам до конца года сдадут в эксплуатацию более 60 новых больниц и школ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.