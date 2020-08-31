В Новосибирске выставлен на продажу ТЦ «Вереница»

В Новосибирске выставлен на продажу торговый центр «Вереница» на улице Дуси Ковальчук, неподалеку от зоопарка.

Как уточняется в объявлении, размещенном на профильной площадке в интернете, двухэтажное здание торгового центра продается вместе с находящимся в собственности земельным участком, площадью 26 «соток». Общая площадь здания составляет более 2 тыс. кв. м, сейчас в нем работают арендаторы, в том числе федеральные сети. Стоимость ТЦ «Вереница» продавцы оценили в 340,5 млн рублей.

По данным на конец 2019 года, торговый центр «Вереница» находился под управлением ГК Crona Development Group. Весной прошлого года мэрия Новосибирска через суд требовала признать ТЦ самовольной постройкой, однако суд отказал в иске.

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