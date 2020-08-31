В Томской области режим самоизоляции продлён до конца сентября

Глава Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до конца сентября. Однако по факту ограничения касаются только массовых мероприятиях в помещениях. Последний раз в Томской области продлевали режим до 31 августа, а для жителей старше 65 лет – до 6 сентября.

Учреждения дополнительного образования и общественного питания во всех городах и районах региона будут работать в обычном режиме. Санатории также смогут принимать гостей в своих стенах, главное – соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Кафе и рестораны открылись еще в середине августа, с 14 числа, новые ограничения их не коснутся. Аналогичная ситуация с музеями, бассейнами, и фитнес-клубами. Все вузы университетского Томска, а также школы региона собираются начать учебный год в традиционном очном формате.

По данным на 30 августа, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 5 596 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 4 681 случай выздоровления, количество умерших в регионе – 67 человек.

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