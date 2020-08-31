В начале августа на полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный» вспыхнул крупный пожар. Огонь быстро распространился и охватил беспрецедентно большую территорию. В МУП «Спецавтохозяйство», отвечающем за эксплуатацию мусорного полигона, представили свою версию случившегося, а также рассказали о возбужденном административном деле и будущем мусорного полигона.

Основная версия – поджог

Как утверждают очевидцы и подтверждают в муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство», огонь на ТКО «Левобережный» вспыхнул внезапно 5 августа и очень быстро охватил большое пространство. Распространению огня способствовали высокая температура воздуха и сильный ветер.

На борьбу со стихией направили городские пожарные расчеты, и в течение суток удалось полностью сбить пламя. Однако еще несколько дней полигон дымил и доставлял дискомфорт жителям близлежащих домов: тлели глубинные слои мусора. Тяжелая техника в это время выполняла последние необходимые манипуляции – отсыпку мусора грунтом.

Уже на следующий день после ЧП руководство МУП «Спецавтохозяйство» обратилось в полицию с заявлением. Факт поджога здесь ни у кого сомнений не вызывал.

«Какие еще могут быть причины? Либо самовозгорание, и это разрослось до пожара. Либо поджог – умышленный или нет. Других причин не может быть, — рассказывает директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков. – Однако, если происходит самовозгорание, появляется небольшой фитиль – как свечка. В таком случае у нас есть несколько часов, чтобы потушить. Необычность данного возгорания была в слишком резком распространении огня. 20 минут назад ничего не было – и вдруг сразу пылает большая территория. Поэтому и было написано заявление в полицию по поводу поджога».

По словам Андрея Зыкова, первые несколько часов рабочим не удавалось приступить к локализации и тушению пожара из-за направления ветра в их сторону. Но когда ветер переменился, сбить открытый огонь удалось достаточно быстро. Подключился департамент транспорта городской администрации, направивший на место ЧП все поливальные машины города. Оперативно сработало управление ГО и ЧС мэрии Новосибирска, пожарная служба.

Итогом ЧП стало административное дело в отношении МУП «САХ», возбужденное Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой. Компании вменяют в вину нарушения правил эксплуатации полигона. Однако у ее директора на этот счет своё мнение. Он считает, что полностью защититься от поджогов невозможно, как бы тщательно ни охранялся полигон.

«Нам предъявляют, что мы не должным образом эксплуатируем полигон. То есть либо мы не ходим, не контролируем и пропустили начало возгорания, либо не обеспечили надлежащую охрану полигона. То есть наша вина в любом случае. Но даже если контролер каждый час делает обход – соблюдает инструкцию, поджечь могут в любое время. От этого мы, к сожалению, не защищены. Конечно, можно поставить пятиметровый забор, но затраты на него лягут в тариф новосибирцам. А кто этого захочет? Другой вариант – охранять полигон как военный объект с автоматчиками по периметру. Но это же абсурд!», — считает Андрей Зыков.

При этом директор «Спецавтохозяйства» допустил, что в ночное время работники могут реже совершать контрольные обходы. Поэтому одной из мер, принятых на предприятии после ЧП стала закупка сотовых телефонов с программами-трекерами. Такие устройства приобрели для сотрудников как «Левобережного», так и «Гусинобродского» полигонов. Приложение позволяет точно определять, был ли человек в контрольной точке в нужное время или нет.

«Речи о закрытии полигона не ведется»

После ЧП на ТКО «Левобережный» стали ходить слухи о причастности самого МУП «САХ» к возникновению пожара. Подозрения в намеренном поджоге полигона руководство МУП «САХ» отвергает, апеллируя к тому, что большинство сотрудников компании – сами жители Кировского района и вряд ли захотели бы доставить дискомфорт своим семьям, живущим здесь. Отрицают тут и то, что пожар мог быть выгоден для освобождения территории от мусора.

«Ну, хорошо, сгорел у нас мусор, свезенный, например, за несколько дней. Но что это значит в масштабах 365-ти дней в году? Это же не маленький сельский полигон, где 3 дня погорело – и у тебя пусто. К тому же для нашего предприятия такое ЧП – это огромные убытки. Техника работает сверх нормы. На тушение уходят не сотни тысяч рублей, а гораздо больше. При этом весь город поднят на уши», — комментирует подозрения Андрей Зыков.

Стоит отметить, что ТКО «Левобережный» — относительно небольшой полигон (по сравнению с «Гусинобродским», также стоящим на балансе МУП «САХ»). Полигон уже действительно переполнен, но речь о его закрытии не ведется. Недавно, общаясь с журналистами, это подтвердил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В МУП «САХ» считают, что территорию мусорного полигона «Левобережный» нужно расширять, а не закрывать — иначе просто некуда будет свозить тонны городского мусора. А вынести полигон далеко за территорию Новосибирска не представляется возможным, поскольку это вызовет резкий рост тарифа за вывоз мусора. При этом город не имеет достаточно полномочий для расширения полигона, так как он расположен на территории Новосибирского сельского района.

«Да, полигон небольшой, да, сюда сейчас пошел большой объем мусора. И так как мы находимся в жестких рамках, мы просим: дайте нам дополнительный участок. На нем мы сделаем пологие склоны. Тогда в случае возгорания у нас будет возможность незамедлительно приступить к тушению с любой стороны. Сейчас же, пока пробиваем дорогу технике, пожар расходится, — объясняет Андрей Зыков. – Когда будут созданы нужные условия, мы сможем эксплуатировать полигон так, как мы умеем. А мы умеем всё, что нужно, и знаем про мусор всё».

Сортировка и переработка мусора

То, что в МУП «САХ» знают про мусор все и даже чуть-чуть больше, подтверждают в аналитическом отделе предприятия. Например, по характеру мусора здесь могут многое сказать о привычках жителей разных районов города. Почему в частном секторе больше выбрасывают алюминиевой банки, чем пластика? Просто алюминий не горит в печке. Почему крупногабаритный мусор на площадках – признак окончания дачного сезона? Потому что люди, выезжая с дач, избавляются от ненужного.

Также отходы могут многое «сказать» о гастрономических предпочтениях жителей разных районов. Так, в Центральной части города, по наблюдениям сотрудников МУП, мусор более легкий (с большим количеством упаковки от готовой еды), в отдалённых районах — более тяжелый (в нем больше отходов от овощей и картофеля). Кроме того, характер отходов позволяет судить и об отношении жителей к экологии. Например, самую высокую осознанность в этом плане демонстрируют жители Советского района – здесь традиционно отмечается высокая культура сортировки мусора.

В МУП «САХ» также придают большое значение сортировке – устраивают даже соревнования среди сотрудников. Отсортированные стекло, железо, пластик, картон и другие материалы предприятие поставляет на переработку заводам, с которыми заключены контракты. Правда, возможности такого партнерства ограничены – далеко не все сырье интересно производителям из-за сопутствующих примесей. Тем не менее, на предприятии считают важным развивать одновременно и сортировку, и переработку. Здесь уже опробовали собственное производство из вторсырья легкой плитки, бордюров, труб.

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