«Ростелеком» подтвердил приобретение акций компании «Элвис-плюс», которая работает в сфере ИБ и системной интеграции почти тридцать лет. Как отметили представители «Ростелекома», данная сделка – часть стратегии развития информационной безопасности. Тем не менее, о поглощении «Элвиса» РТ речь не идет.

Вице-президент ПАО «Ростелеком» по развитию бизнеса Александр Айвазов официально подтвердил покупку оператором доли «Элвис-плюс». Доля «Ростелекома» составит 49%, остальные, по его словам, останутся в руках основателя компании Александра Галицкого. «Когда «Ростелеком» входит в капитал организации, мы не создаем дубликатов, не размываем процессы, мы стараемся делаем ставку на компетенции наших партнеров – подчеркнул Александр Айвазов. – В ближайшие несколько месяцев сделка будет закрыта и в дальнейшем мы планируем продолжить работать с господином Галицким».

«Элвис-плюс» работает на отечественном ИТ-рынке с ноября 1991 года. Помимо инфобезопасности, в сферу ее деятельности позже добавились и другие направления, например, системная интеграция. Также «Элвис-плюс» участвовал в создании системы маркировки товаров «Оператор-ЦРПТ» совместно с «Ростехом» и группы USM Алишера Усманова по заказу Минпромторга.

«Я всегда рассматривал компанию как исследовательскую, – прокомментировал совершенную сделку Александр Галицкий. – И считаю, что ресурсы «Ростелекома» дадут нам новые прорывы в создании новых проектов».

Со стороны «Ростелекома», по словам вице-президента РТ по информационной безопасности Игоря Ляпунова, основной целью сделки являются VPN-разработки «Элвис-плюс», в частности, семейство продуктов «Застава». В свое время именно «Элвис» разработал первый VPN для ОС Windows, который был приобретен Sun Microsystems.

Сам Игорь Ляпунов является также президентом «Ростелеком Солар» – который до приобретения «Ростелекомом» в начале 2018 года назывался Solar Security. Сейчас он прокомментировал дальнейшую судьбу «Элвис-плюс»: «Компания, безусловно, сохранит независимость и текущее руководство, передачи интеллектуальной собственности не предполагается. Что касается совместных проектов, их принадлежность будет определяться индивидуально».

Он также отметил, что «Ростелеком» планирует приобрести еще ряд технологических компаний, в числе которых есть как проверенные временем участники рынка, так и стартапы. Названия компаний, с которыми ведутся переговоры, не разглашаются, но Игорь Ляпунов обозначил интересные оператору отрасли. Всего их четыре: превентивное выявление кибератак, системы защиты данных и управления доступом, искусственный интеллект и защита информационной инфраструктуры.

Сумму сделки по приобретению пакета акций «Элвис-плюс» ее участники озвучивать пока не стали.

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