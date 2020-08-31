На округе в Железнодорожном районе выдвиженец «Единой России» в Совет депутатов Новосибирска написал заявление о снятии своей кандидатуры. На округе баллотируется действующий депутат от КПРФ.

На округе № 6 в Железнодорожном районе Новосибирска осталось пять кандидатов в горсовет. Четверым ранее отказал избирком на стадии регистрации, еще один добровольно вышел из кампании – выдвиженец «Единой России», генеральный директор ООО «Гарт» Вадим Бауск, который в мае выиграл партийные праймериз.

В территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Новосибирска корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали, что он написал заявление 26 августа, избирком его принял.

На округе № 6 баллотируется действующий депутат от КПРФ Сергей Сухоруков. Ему противостоит один из создателей коалиции «Новосибирск 2020», председатель правления новосибирского общественного фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Он покинул ряды альянса, но остается «союзником», против которого коалиция обещает не ставить кандидата.

От ЛДПР на округе идет депутат сельсовета Колыванского района Дмитрий Демченко, от «Яблока» – преподаватель НГУЭиУ Наталья Чубыкина, от «Справедливой России» – 19-летний сторож детского сада Алекс Анисман.

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