Росгвардия в течение 2020 года проведет зонирование территории вблизи аэродрома «Гвардейский», расположенного в черте Новосибирска. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил врио командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Бочаров в ответ на запрос издания. Это усилит позиции ведомства в суде против мэрии Новосибирска.

Неопределенность с разрешением на ввод в эксплуатацию ЖК «Аэропорт» (застройщик «ВИРА-Строй») и на строительство еще одного жилого комплекса «Авиатор» (застройщик «Брусника. Сибакадемстрой»), выданных мэрией города, сохраняется. Росгвардия обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к мэрии Новосибирска о незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Аэропорт» (застройщик «Вира-Строй»). На предварительном заседании по иску, прошедшем в новосибирском арбитраже 20 августа, как сообщило агентство Центр деловой жизни, в процесс третьими лицами судья включила компанию «ВИРА-Строй» и военную прокуратуру. Очередное заседание назначено на 17 сентября.

Как ранее писал «Континент Сибирь», эта коллизия стала возможной, потому что не установлены границы санитарно-защитных зон приаэродромных территорий в Новосибирске.

В своем ответе Александр Бочаров напоминает, что «информация об аэродроме Новосибирск (Гвардейский), как аэродроме государственной авиации, официально опубликована на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации, где также указаны границы приаэродромной территории аэродрома».

«В текущем году центральным аппаратом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, как собственником аэродрома, проводится работа по установлению подзон приаэродромной территории аэродром Новосибирск (Гвардейский), в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления определённой деятельности. В частности, для установления подзон будет заключён государственный контракт со специализированной организацией, в последующем границы подзон приаэродромной территории будут внесены в Единый государственный реестр», – сообщает врио командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ.

На вопрос издания, как складывается диалог по этом поводу с новосибирскими муниципальными и региональными властями, какие меры предлагаются, представитель Росгвардии рассказал, что «7 мая 2020 года мэрией Новосибирска в режиме ВКС было проведено совещание с привлечением заинтересованных сторон, на котором соответствующими должностными лицами были озвучены позиции Роспотребнадзора, мэрии города Новосибирска и войск национальной гвардии Российской Федерации. В настоящее время по инициативе войск национальной гвардии Российской Федерации проведение отдельных совещаний по испрашиваемому вопросу не планируется».

В свою очередь мэрия Новосибирска считает, что «ничего не нарушила». «Мы ответственно действуем как в отношении застройщика, так и, самое главное, в отношении дольщиков, которые вложились в этот объект. Множить количество проблемных объектов на территории города было бы неправильно. Мы считаем, что мы правы. Надзорные органы нас рассудят. Если не получится, то будем отстаивать нашу позицию в суде», – подчеркнул Анатолий Локоть, отвечая на вопрос «Континента Сибирь».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.