Крупнейшая птицефабрика Омской области охвачена эпидемией птичьего гриппа. В связи с чем, все поголовье птицы будет уничтожено, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Предприятие на 60% обеспечивало регион яйцом. Производство встанет минимум, до конца карантина, который продлится до 20 сентября текущего года.

Первый очаг птичьего гриппа региональный Роспотребнадзор зафиксировал еще более двух недель назад в деревне Новотимофеевка Полтавского района. Далее инфекция начала набирать обороты: подтвердились вспышки в двух селах Крутинского и Нижнеомского районов. Еще через неделю эпидемиологическим огнём было охвачено уже десять районов.

«Там (Ирышская фабрика) большой очаг, все поголовье будут уничтожать, около 1,5 миллиона голов. Другие омские производители не смогут компенсировать рынку эту потерю. Иртышская птицефабрика давала 60% яйца. Сейчас работаем со всеми поставщиками, которые есть, чтобы обеспечить объем яиц», — сообщил СМИ министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Предприятие принадлежит предпринимателю Евгению Беззубцеву.

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