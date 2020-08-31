Туман не даёт приземлиться в Томске шести рейсам

Прибытие сразу шести бортов из Москвы, Симферополя и Екатеринбурга в Томск задерживается на несколько часов, сообщается в справочной томского аэропорта в Богашево. Два самолета кружат над Кожевниково. Обратные вылеты также отложены.

Причина задержки самолётов, как и на прошедшей неделе – сильнейший туман. Онлайн-табло томского аэропорта сообщает, что на несколько часов задерживается выполнение двух рейсов из Москвы авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии», а также самолетов из Симферополя и Екатеринбурга.

Отложено с 06:50 до 11:00 прибытие в Томск рейса У6 11 авиакомпании «Уральские авиалинии» также из Москвы. Самолет пока не вылетел в Томск. Обратно в столицу борт вылетит в 12:00.

Задерживается, кроме того, с 05:30 до 11:50 прилет рейса из Екатеринбурга РГ 823 авиакомпании «РусЛайн». Самолет еще находится в столице Урала. Обратно борт рейсом РГ 824 должен был улететь в 06:10, вылет был перенесен на 12:10. Еще два самолета S7 2613 Москва — Томск и ЯМ 578 из Симферополя кружат над Кожевниково.

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