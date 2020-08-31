Роберт Пальталлер обвиняется в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий. На прошлой неделе высокопоставленный чиновник был задержан силовиками. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Пальталлер будет находиться на территории своего особняка в Алтайском крае.

Такое решение стало возможным благодаря тому, что Пальталлер по собственному желанию согласился принять участие в расследовании дела и предоставить следствию всю возможную помощь. Напомним, уголовное дело в отношении экс-зампреда правительства было возбуждено в апреле 2020 года.

С августа 2017 по декабрь 2019 года должностные лица правительства Республики Алтай и регионального управления капитального строительства подписали ряд актов о приемке и справок о стоимости работ по возведению горнолыжного комплекса «Манжерок». Чиновники оформили документов на сумму более пятисот миллионов рублей и подтвердили принятие работ почти на миллиард рублей. По факту последние, как установило следствие, не исполнялись.

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