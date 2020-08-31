Пермский «ЭР-Телеком Холдинг» на общем собрании акционеров принял единогласное решение о присоединении к себе семи операторов связи. Информация об этом размещена на сайте раскрытия информации.

Речь идет о ООО «Вебра» (Красноярский край), ООО «Интертакс» (Красноярский край), АО «Бином-ТВ» (Липецкая область), ООО «НТЦ «Интек» (Свердловская область), ООО «Свод» (Алтайский край), ООО «Дианэт» (Алтайский край), ООО «Рапир Телеком» (Алтайский край).

Напомним, что о покупке «ЭР-Телеком Холдингом» оператора «Дианэт» стало известно в конце июня 2020 года. Компания «Дианэт» появилась благодаря слиянию двух провайдеров «ДиалогСибирь-Барнаул» и «Нэтком». Оператор работает на рынке 17 лет, предоставляя услуги связи для частных клиентов, бизнеса и госструктур, занимается строительством кабельных сетей и настройкой оборудования, техническим обслуживанием серверов и информационных систем, услугами кабельного и интерактивного ТВ, видеонаблюдения. В свою очередь ООО «Свод» является владельцем магистрального оператора связи «Милеком», имеющего распределенную межрегиональную волоконно-оптическую сеть, охватывающую более 20 регионов РФ.

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