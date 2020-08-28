Сотрудников АО «УК «Кузбассразрезуголь» наградили в преддверии Дня шахтёра. К своему профессиональному празднику они получили более 670 ведомственных, областных и корпоративных наград. В числе призов также оказалось шесть автомобилей.

В преддверии праздника в «УК «Кузбассразрезуголь» традиционно отметили трудовые достижения лучших коллективов и работников Компании. В условиях пандемии вручение заслуженных наград проходило на предприятиях компании и на торжественном собрании.

Перед началом дневной смены губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев поздравил горняков филиала «Кедровский угольный разрез» с праздником и вручил областные награды 13-ти работникам предприятия. Производственные итоги шахтерского года внутри компании по традиции подводили на торжественном собрании, которое прошло на открытом воздухе с соблюдением масочного и перчаточного режимов.

«Празднование Дня шахтера в этом году проходит в особых условиях, да и весь этот шахтерский год мы прожили непросто. Но, несмотря на это, мы с вами выполнили поставленные задачи. Огромное спасибо вам за вашу выдержку, за то, что вместе мы сделали то, что должны были сделать!» — поздравил участников собрания директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов.

Лучшим в УК «Кузбассразрезуголь» по итогам шахтерского 2019-2020 года стал коллектив Талдинского угольного разреза. Этот же филиал Компании признан победителем в номинации «Разрез-2020» областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце России» среди угольных предприятий региона по итогам работы в 2020 году.

Среди коллективов горных участков лучшим стал горный участок № 1 Кедровского угольного разреза, среди обогатительных фабрик — коллектив ОФ «Кедровская» (Кедровский угольный разрез), среди технологических автоколонн – коллектив технологической автоколонны номер №1 Калтанского угольного разреза.

Кульминацией празднования стало вручение шести автомобилей Volkswagen Polo. Такими подарками «Кузбассразрезуголь» традиционно отмечает лучших горняков и бригадиров — победителей и призеров шахтерского года. Кроме того, все награжденные коллективы получили кубки, дипломы, денежные премии и памятные подарки.

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