Исторический барельеф новосибирской школы сохранят с помощью оцифровки

Специалисты Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна отсканируют барельеф здания школы №54. Скульптурные композиции планируется разместить на фасаде после реконструкции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, школа 1935 года постройки готовится к реконструкции. Чтобы не пострадал барельеф, было принято решение его оцифровать, а после проведения работ разместить его на обновлённом фасаде.

«В настоящее время специалисты университета приступили к сканированию барельефа, что решит вопрос с его хранением, сократит трудозатраты на его исполнение и значительно уменьшит стоимость работ по изготовлению», — рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчиков.

Первый проект реконструкции школы, который был разработан в 2015 году, не подразумевал снятия панно. Оставить его на том же месте после окончания работ было технически невозможно, однако общественность потребовала сохранить исторический облик здания. Тогда мэрия Новосибирска приняла решение заключить контракт с НГУАДИ на оцифровку барельефа.

Подготовку к реконструкции планируется завершить в течение осени. Первым этапом снесут пристройку и спортивный зал, которые были возведены в 1965 году, а затем и основное помещение. Как сообщил Роман Теленчиков, конкурсные процедуры на предстоящие работы уже проведены, в ближайшие дни будет подписан контракт, и в 2021 году начнётся возведение нового здания.

Отсканированная 3d-модель барельефа в цифровом формате сначала попадёт в музей НГУАДИ, а затем — в мэрию Новосибирска для дальнейших работ. Как рассказала проректор университета по научной и творческой деятельности Юлия Родионова, такую модель специалисты получат в результате лазерного сканирования.

«Наш университет профессионально работает с объектами культурного наследия, с памятниками истории и культуры, имеет соответствующие лицензии на ведение этой деятельности», — отметила Юлия Родионова.

Напомним, на днях новосибирские коммунисты установили новый памятник Ленину.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.