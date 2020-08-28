Диктант Победы и выставка дополненной реальности: в НСО отметят День окончания Второй мировой войны

В Новосибирской области пройдут праздничные мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны, они запланированы на 2-3 сентября. Памятную дату в этом году отметят по всей стране, культурная программа региона реализуется под контролем областного правительства.

В 2020 году 3 сентября официально объявлено Днём воинской славы России. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу. В честь этой даты в Новосибирской области пройдёт целый ряд праздничных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства региона.

3 сентября во всех городах Дальневосточного федерального округа пройдут военные парады, а также всероссийская акция «Цветы памяти». Жители смогут спустить на воду и возложить цветы к памятному месту боевой славы. При этом букеты будут перевязаны красно-бело-жёлтой лентой – символом Дальневосточной Победы.

2 сентября школьники региона смогут посмотреть открытую трансляцию международного онлайн-урока Победы на платформе Youtube. Образовательный ролик подготовили участники Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Ссылку на него можно будет найти в группе движения ВКонтакте с хештегами#урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

2 и 3 сентября для школьников и дошкольников пройдёт Детский фестиваль моделей военной техники. Юные участники смогут самостоятельно изготовить образцы танков и пулемётов из бумаги, пластилина и фанеры. Схемы и развёртки для сборки появятся на сайтах Года памяти и славы и Российского движения школьников. Готовые изделия выставят на показ в самой образовательной организации, их можно будет сфотографировать и выложить с хештегами#урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

3 сентября жителям Новосибирской области продемонстрируют военную технику и вооружение Второй мировой войны на выставке дополненной реальности. Она будет доступна в бесплатном мобильном приложении, где все образцы можно будет рассмотреть в трёхмерном формате в натуральную величину, в том числе изнутри. К объектам будут приложены описания и дополнительная информация.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в интерактивной игре о Великой Отечественной войне с технологией дополненной реальности. Игра разработана в рамках проекта «Образовательная платформа «Великая отечественная война». Для неё создано мобильное приложение, в котором также будет размещена масштабная библиотека с познавательным контентом и другими играми. Скачать игру можно на специальном сайте (хештеги великая-отечественная.рф #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой).

2 сентября в регионе пройдёт масштабный проект «Великое кино Великой страны». Акция пройдёт на 52 открытых площадках в 16 районах области и трёх городских округах. Новосибирцам бесплатно продемонстрируют культовый фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова (#год2020 #ДВПобеда). Как подчеркнули в областном правительстве, мероприятие пройдёт с соблюдением всех эпидемиологических предписаний.

Кроме того, 3 сентября для всех желающих пройдёт «Диктант Победы». Зарегистрироваться на участие и ознакомиться с площадками можно на сайте (#диктантпобеды.рф #год2020 #ДВПобеда).

Напомним, в этом году в Новосибирске не отменят торжественные линейки для школьников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.