Около 360 миллионов рублей дополнительно поступит на ремонт новосибирских дорог

Дополнительные 159 млн рублей будут выделены Новосибирску из федерального бюджета на реконструкцию дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, принято решение направить на эти цели ещё 200 млн рублей.

Как рассказал мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами 28 августа, эти средства будут направлены на объекты, где уже идут работы. Всего же в 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог Новосибирск направит около 1 млрд 700 млн руб. На них планируется привести в порядок 43 км дорожного полотна.

«На объектах реконструкции эти средства позволят нам уже в этом году начать земляные работы, вынос водопроводов и устройство ливневой канализации», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Более 35 млн руб. поступит на реконструкцию дорог по улицам Большая и 2-я Станционная, около 27 млн руб. – на ремонт дороги по улице Кедровая, 35 млн руб. – на Гусинобродском шоссе. Кроме того, около 18 млн руб. потребуется для окончания работ и установки камер наблюдения на перекрёстке Бердского шоссе и проспекта Строителей, а также 44 млн руб. – на завершение дорожного ремонта по улице Владимировской.

Кроме того, более 50 млн руб. поступит на дополнительные работы по ремонту дороги на Бердском шоссе и более 30 млн руб. – на дорожный ремонт по улице Большевистской.

«Если деньги поступят сейчас, мы сможем без остановки вести именно подготовительную часть работ, связанную с выносом и прокладкой коммуникаций, а непосредственно дорожный ремонт – в следующем сезоне», – сказал глава города.

В 2019 году в Новосибирск из федерального бюджета по нацпроекту «БКД» поступил 1 млрд 15 млн руб., что позволило реконструировать 20 км дорог. Мэр также подчеркнул, что реализация проекта проходит под тщательным контролем мэрии, общественных организаций и федеральных органов.

Напомним, в мае на реконструкцию новосибирских дорог поступили первые деньги. 50 млн руб. были направлены на подготовительные работы.

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