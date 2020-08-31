Работа над выбросами: Что делают новосибирские предприятия для защиты экологии

По данным аналитического агентства «Финэкспертиза», за последние 20 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу со стороны российских предприятий сократились на 8%. С учетом роста мощностей заводов за этот же период, аналитики считают динамику положительной. Как новосибирские предприятия минимизируют ущерб, который их работа наносит природе, выяснял «Континент Сибирь».

В государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», опубликованном в августе прошлого года, Минприроды России включило Новосибирск в список городов, где были зарегистрированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха. По данным министерства, в Новосибирске было зарегистрировано восемь случаев загрязнения воздуха бензапиреном. В этот же список вошел город в Новосибирской области – Искитим, где также было отмечено два случая превышения концентрации бензапирена в воздухе.

Источники загрязнения атмосферы экологи называют разные – от выбросов ТЭЦ и промышленных предприятий до лесных пожаров и нехватки деревьев и другой «зелени». По данным Новосибирскстата, на начало 2020 года в регионе работало более 10 тыс. предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, обработкой, обеспечением электроэнергией, газом и паром, занимающихся водоснабжением и утилизацией отходов. «Континент Сибирь» обратился в крупные предприятия, работающие на территории Новосибирской области, с тем, чтобы выяснить, что делает сама промышленность для защиты экологии.

На многих крупных предприятиях, работающих в Новосибирской области, решение экологических проблем выделено в самостоятельные программы, связанные с самим производством. К примеру, в группе «Сибантрацит», разрабатывающей угольные разрезы в Искитимском районе, отмечают, что регулярно мониторят качество воздуха на границе санитарно-защитных зон производственных объектов, качество воды в ближайших к ним реках, воздействие отвалов горных пород на почву, поверхностные и подземные воды, растения. В группе подчеркнули, что мониторинг проводят независимые лаборатории. «В прошлом году мы продолжили работу по повышению эффективности работы аспирационных систем на обогатительных фабриках «Сибирского Антрацита». Была реконструирована еще одна аспирационная система на фабрике «Листвянская-2». Степень улавливания пыли увеличена до 98,1%», – рассказала главный эколог ООО «УК «Сибантрацит» Нина Липатова. На предприятиях «Сибантрацита» работают пылеподавляющие пушки, углевозы используют защитные пологи при транспортировке угля.

Работающий в том же районе области «Искитимцемент», в силу специфики своей продукции, в первую очередь отслеживает выбросы в атмосферу. На цементном заводе разработан план мероприятий, позволяющий снизить их объем. Что касается самого производства, то, как уточнили «Континенту Сибирь» на предприятии, здесь будут использоваться горелки, снижающие выбросы оксидов азота (Low Nox), срок реализации этого проекта – 2021 – 2025 годы. Планируется техническое перевооружение аспирации колосниковых холодильников вращающихся печей для повышения эффективности очистки до 99,9% (срок реализации проекта 2020 – 2023 годы, объем инвестиций – 648 млн рублей).

Отслеживает состояние воздуха на предприятии и прилегающей к нему территории в рабочем поселке Линево Новосибирский электродный завод (ЭПМ-НовЭЗ). Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе завода, после установки в 2019 году смесительного комплекса EIRICH все оборудование было оснащено современной системой аспирации, еще одна система воздухоочистки нового поколения была смонтирована в апреле 2020 года в смесильно-прессовом цехе. «Предприятие ведет постоянный лабораторный контроль содержания загрязняющих веществ в воздухе на границе санитарно-защитной зоны ЭПМ-НовЭЗ и в рабочем поселке Линево. Для оперативного реагирования на выброс пыли на электрофильтрах создана круглосуточная служба мониторинга. В случае малейшей неисправности оборудования ремонт осуществляется в кратчайшие срок», – отметили в пресс-службе завода. В 2020 году в рамках реализации экологической программы предприятие готовится заключить контракт с австрийской компанией LTB на обследование действующих производственных линий. Установка дополнительного оборудования по дожигу смолистых веществ позволит снизить выбросы бензапирена на 97%. С сентября 2020 года ЭПМ-НовЭЗ приступает к комплексному проекту по модернизации прокалочного цеха для минимизации вредных выбросов в атмосферу. Разработку проектной документации планируется завершить в начале 2021 года.

Представители одного из крупнейших российских производителей тарного стекла, компании «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга), работающей в индустриальном парке «РИД Экран», пояснили, что экологическая и экономическая повестки на этом предприятии «тесно взаимосвязаны». К примеру, изготовление тары с использованием стеклобоя снижает темпы истощения минеральных запасов земной коры. «Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита. Каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15», – рассказали в пресс-службе компании. В интересах завода работает еще одна компания РАТМ Холдинга – ООО «Гласс Рециклинг». Сейчас она активно занимается установкой в сибирских городах контейнеров для раздельного сбора отходов, к примеру, 250 таких контейнеров размещены в Томске. В перспективе – Алтайский край и Новосибирская область, где уже открыты пункты приема стеклотары у населения.

Конкретные суммы средств, ежегодно направляемых на поддержку экологии, назвали не на всех опрошенных «Континентом Сибирь» предприятиях. К примеру, в бюджете СКТБ «Катализатор» на текущий год на экологические мероприятия запланировано 1,9 млн рублей. На предприятии уточнили, что средства направляются, в первую очередь, на утилизацию отходов производства. Группа «Сибантрацит», с учетом специфики производства и нескольких регионов присутствия, в прошлом году направила на реализацию экологической программы 229 млн рублей. На ЭПМ-НовЭЗ пандемия «отразилась не на объемах финансирования, а на сроках реализации отдельных проектов», а в «Сибирском стекле» уточнили, что в 2021 году «экологическая часть бюджета увеличится». «Предприятие ощущает негативные последствия пандемии COVID-19, в том числе падение темпов ввода жилья и объемов строительных работ.

Это не позволяет достигнуть заложенных в финансово-экономической модели параметров, в результате нам пришлось отказаться от части собственной инвестиционной программы на этот год. Однако затраты на ремонт газоочистного оборудования сохранены в текущем периоде в полном объеме», – пояснили в «Искитимцементе».

Некоторые компании, кроме финансирования экологических мероприятий, непосредственно связанных с производственным процессом, выделяют средства на сохранение флоры и фауны региона присутствия. «Летом этого года предприятия группы выпустили более 150 тыс. мальков ценных видов рыб в водоемы Верхнеобского бассейна, из них более 100 тыс. мальков выращены по заказу «Сибирского Антрацита». В сентябре планируется высадка сосен в лесничестве Северного района Новосибирской области», – рассказали в «Сибантраците».

Новосибирский электродный завод принял участие в создании экологической тропы для изучения и защиты уникального места рядом с Линево, где растут занесенные в Красную книгу редкие виды орхидей, ежегодно выпускает в Обь и ее притоки свыше 1,8 тыс. мальков нельмы. Специалисты СКТБ «Катализатор» принимают участие в профильных совещаниях по вопросам экологии с представителями властей Новосибирска и Новокузнецка, в сентябре предприятие планирует отправить делегацию на Российский межотраслевой саммит «Промышленная экология» в Челябинске.

Говоря о насущных для Новосибирской области экологических проблемах, на предприятиях подчеркивают готовность к участию в их решении. «Исходя из последнего государственного доклада о состоянии окружающей среды Новосибирской области, основными загрязняющими атмосферу веществами являются оксиды азота, диоксид серы и оксид углерода. Больший объем загрязняющих веществ среди стационарных источников образован вследствие сжигания топлива для выработки тепло- и электроэнергии. У СКТБ «Катализатор» есть опыт практического применения установок по подавлению выбросов оксидов азота – наиболее вредного из вышеперечисленной тройки», – рассказал генеральный директор СКТБ «Катализатор» Виталий Хан. Руководство «Искитимцемента» считает актуальной для региона проблему утилизации отходов.

По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, использование твердых коммунальных отходов в качестве альтернативного топлива для цементных печей позволяет экологически безопасно утилизировать многие виды отходов. «Это дает возможность не только сократить экономические затраты производства за счет сокращения потребления традиционных источников энергии (уголь, нефтяной кокс, природный газ), но и снизить нагрузку на окружающую среду вследствие уменьшения эмиссии парниковых газов и уменьшения количества отходов, идущих на захоронение.

Практика альтернативного замещения ископаемых энергоресурсов широко распространена за рубежом, что свидетельствует об успешности технологий», – пояснил Владимир Скакун. «Мусорная» проблема в Новосибирской области также беспокоит руководство «Сибирского стекла». На предприятии считают, что первичную сортировку отходов необходимо организовать у источников – многоквартирных домов, ресторанов, предприятий. А вторичную – на мусоросортировочных заводах, куда отходы должны поступать уже по видам (пластик, бумага, органика, стекло и т. д.).

«На этих площадках те же бутылки разделяли бы по цвету, а, например, текстиль – на хлопок и синтетику. Это позволит снизить цены на вторичное сырье, повысить его качество, вовлечь в промышленный оборот и эффективно переработать», – пояснили в пресс-службе «Сибирского стекла».

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