В России заработала еще одна пилотная зона сети 5G – на этот раз в Санкт-Петербурге и оператором ее стал «Вымпелком». Можно задать вопрос о том, когда, наконец, эта технология от тестовых проектов и запусков перейдет к массовому пользованию. Тем не менее, сейчас, по мнению экспертов и участников рынка, уместнее было бы спросить: «Для чего нужен 5G, кому и где?»

Новая тестовая зона была запущена «Билайном» совместно с компаниями Nokia и Qualcomm в городском пространстве «СевКабель Порт». У «полосатого» оператора это уже не первый «пилот» – в Москве работает еще две: в Сколково и на стадионе «Лужники». На одной из них в 2020 году была проведена дистанционная хирургическая операция – «Билайн» был настолько уверен в успехе, что в качестве пациента выступил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Петербургская тестовая зона тоже имеет четкую ориентацию – она предназначена в первую очередь для геймеров, а также тех, кто желает попробовать виртуальную реальность.

Гейминг как источник прибыли недооценивать не стоит – считает директор по рекламному бизнесу и инновациям ПАО «Вымпелком» Артем Мусаинов. Особенно сейчас, когда осенью готовится целый ряд отложенных из-за коронавируса релизов новых игр. «Если есть надежный канал связи, облачный гейминг – хорошая альтернатива постоянным апгрейдам «железа», – говорит он. – Только у нас за июль больше двухсот тысяч игровых сессий, причем это не только наши абоненты, большинство игроков приходят от других операторов».

На первый взгляд, мир уже готов к внедрению сетей пятого поколения, а коронавирус, загнавший абонентов по домам, только подстегнет этот тренд. Однако до сих пор вопрос о запуске 5G первым делом получает встречный вопрос: «а для чего?» Он задается даже раньше, чем уже озвученные ранее проблемы с частотами, оборудованием и так далее.

Агентство Buy Shares составило прогноз роста абонентов 5G на ближайшие пять лет. Сегодня их около 80 млн по всему миру. Но уже в следующем году абонентская база может утроиться: количество абонентов вырастет до 243 млн (рост 203,75%). В 2022 году абонентов будет уже 680 млн, в 2023 году – 1,3 млрд, в 2024 году – 1,9 млрд, а в 2025 – 2,8 млрд. Таким образом, рост абонентской базы за пять лет составит 3391%.

Но это не значит, что каждый второй человек на планете будет иметь смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Аналитики подразумевают под «абонентами» все подключения, а не только людей, и львиная доля «пользователей» сетей 5G будет приходиться на IoT-устройства: дроны, беспилотные транспортные средства и так далее. Условно говоря, завод, наполненный датчиками, – это уже несколько тысяч подключений.

По словам исполнительного вице-президента по технике «Билайна» Валерия Шоржина, в ближайшие годы более 50% value сетей пятого поколения будет приходиться на B2B сегмент, благодаря «Индустрии 4.0». Этот тезис подтвердил и посетивший пилотную зону председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин. «Я думаю, что через 2–3 года 5G может значительно упростить нашу жизнь, став неотъемлемой инфраструктурной составляющей умного города, умного транспорта», – прокомментировал он. И добавил, что для массового пользователя на широкой территории технология пока нецелесообразна, в первую очередь, из-за малого радиуса действия базовой станции 5G.

Все упирается в частоты. LTE может работать на 800 МГц, что позволяет ему «держать» абонента на очень большом расстоянии. Пятое поколение начинается с 3500 МГц. «Мы запустили 87 сетей 5G в разных странах, большинство работает именно на 3,5 ГГц», – говорит директор Nokia по работе с группой компаний ПАО «ВымпелКом» Александр Шунин. В некоторых случаях, по его словам, используются и более высокие частоты, например, в некоторых штатах США. Конечно, это вызывает сложности с подбором и настройкой оборудования. Но непреодолимым это препятствие не является, поскольку в индустриальном интернете важны быстрые задержки, низкие задержки, а не радиус действия.

Есть пилотные зоны и в Сибири: «КС» уже писал об участке угледобычи на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в конце 2019 года организовал площадку «МегаФон». Аналогичный проект есть и у «Билайна» совместно с СУЭК в Республике Хакасия. «Идея появилась в конце декабря 2019 года и была воплощена в достаточно жесткие сроки: беспилотные карьерные самосвалы заработали на участке в конце апреля, – вспоминает руководитель департамента развития сети доступа «ВымпелКома» Александр Балюк. – Наши сети готовы к новым технологиям, наши партнеры тоже готовы, и мы надеемся, что вопросы с частотами, в конце концов, будут решены и все смогут попробовать возможности 5G».

Споры вокруг частот, используемых военными, ведутся в России уже не первый год. Сейчас, когда тестовые зоны работают во многих регионах, операторы столкнулись с тем, что в пограничных регионах диапазон «закрытых» для гражданских лиц частот намного выше, чем на остальной территории. Петербургская тестовая зона работает в диапазоне 26-28 ГГц, на использование этих частот «Билайн» получил временное разрешение.

К 2025 году, по данным агентства TelecomDaily, сети 5G будут покрывать территорию, на которой проживает 55% населения планеты. Для сравнения: сегодня покрытие лишь 7-процентное, а у LTE-сетей 83%. Проникновение LTE к 2025 году достигнет 91%, а площадь территорий, не закрытых вообще никакими сотовыми сетями, уменьшится до 5%. В 2011 году, для сравнения – 13%. В дальнейшем роста зоны покрытия можно уже не ждать: в мире будут оставаться «медвежьи углы», где нет никакой мобильной связи вообще. Аналитики подчеркнули, что здесь речь идет не о площади поверхности планеты, а о населенных пунктах. То есть, в тундре или тайге, где вообще никто не живет, строить сети никто не торопится, потому что эти инвестиции никогда бы не окупились.

Интересно, что почти половина абонентов 5G в 2025 году, по оценке Buy Shares, будет приходиться на Северо-Восточную Азию, то есть Китай – 1,3 млрд. Следующий по величине рынок с 325 млн подключений (вчетверо меньше) – Северная Америка. 289 млн абонентов будет в Западной Европе, 272 млн – в Юго-Восточной Азии и Океании, 228 млн – в Индии, Непале и Бутане, 155 млн – в Центральной и Восточной Европе, 113 млн – в Африке и на Ближнем Востоке, 92 млн – в Латинской Америке.

Когда же технология дойдет от индустриальных образцов до массового потребителя? Дальше всех по этому пути прошла Южная Корея, где выпускается свое оборудование 5G, очень высокое проникновение и очень прогрессивное в плане технологий население. Все упирается в деньги – по оценке Nokia необходимый порог будет перейден ими в течение трех лет. В России же путь через B2B решения к массовому рынку будет намного более долгим.

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