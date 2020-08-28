Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что торжественные линейки в городских школах не отменят из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил градоначальник на Городском педсовете 27 августа, в предстоящем учебном году мероприятие пройдёт для всех учеников первых и 11-х классов.

«Традиция должна соблюдаться, ведь такой день бывает раз в жизни. Будут ли проводиться линейки для других классов, в каждой школе решат индивидуально», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

А вот учебный процесс изменится – один-два дня в неделю новосибирские школьники будут получать знания в дистанционном режиме. Все образовательные учреждения будут работать согласно специально разработанному режиму.

«Сегодня многих родителей волнует, как будет организован учебный процесс, какие меры безопасности приняты. Ограничения коснутся всех – таковы требования Роспотребнадзора. Мы не можем для каждого класса выделить отдельный кабинет. Отсюда – смешанная система преподавания, организация перемен, обеденного перерыва. Это потребует большой ответственности и дисциплины», — объяснил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, все школы обеспечены антисептическими и моющими средствами, созданы условия для проведения «утреннего фильтра».

Кроме того, с 1 сентября в новосибирских школах будет организовано бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Это более 87 тыс. детей, что составляет 45% от общего количества школьников города.

Как отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска, в новом учебном году в городе заработает школа №218 в микрорайоне «Родники». Кроме того, завершено строительство пристройки к зданию лицея №130 в Советском районе. Сейчас возводится новое здание гимназии №3 в Академгородке, а также школы в микрорайонах «Снегири» и «Европейский берег».

Новое здание появится и на месте старой школы №54 в Центральном округе. Также сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию здания лицея № 185 Октябрьского района и школы № 57 Дзержинского района.

Ранее сообщалось о том, что в лицее №159 Заельцовского района Новосибирска закончился капитальный ремонт.

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