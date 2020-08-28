Мировые цены на уголь снижаются с начала года, в июле достигнув минимума с середины 2016 года. Сейчас они находятся на уровне $51 за тонну на энергетические марки, что на четверть ниже январских показателей. Стоимость топлива неблагоприятно сказывается на экономике холдингов, что следует из опубликованных отчетов за первое полугодие. Уменьшаются и объемы добычи. Предпосылок для изменения конъюнктуры рынка до конца 2020 года почти нет, однако цены могут пойти вверх в случае быстрого выхода мировой экономики из кризиса, полагают эксперты. Подробнее – в материале «Континента Сибирь».

Первое полугодие усилило тенденции 2019 года, который стал переломным для российских и кузбасских угольщиков, сменив благоприятный период высоких цен падением спроса и стоимости топлива. На объемах экспортных поставок сказалась и пандемия, осложнив ситуацию на внешних рынках. В текущих условиях компании корректируют стратегии развития, меняют состав марок в портфеле и сокращают капитальные затраты.

Согласно данным администрации Кемеровской области, за январь – июль в регионе добыто 126,4 млн тонн угля, снижение в сравнении с прошлым годом составило около 10% (14,6 млн тонн). При этом объем производства металлургических углей (43,7 млн тонн) остался практически на уровне 2019-го, а добыча энергетических марок упала с 96,8 млн тонн до 82,7 млн тонн.

Экспорт кузбасского угля в первом полугодии также снизился на 10%, составив около 60 млн тонн в сравнении с 66 млн тонн годом ранее. При этом выручка от продажи угля за рубеж, как сообщал СМИ начальник Кемеровской таможни Андрей Полетаев, уменьшилась более, чем на четверть. Компании поясняют такую динамику рядом проблем, в том числе, влиянием пандемии.

«Во втором квартале пандемия COVID-19 охватила большую часть мира, что значительно осложнило ситуацию на традиционных рынках сбыта компании. В этой связи менеджмент принял решение о приостановке добычи профицитного угля марки ГЖ на «Разрезе Распадский» с мая 2020 года», – говорится в сообщении ПАО «Распадская» о результатах работы в первом полугодии. Отмечается, что часть освободившейся техники была переброшена на участок открытой добычи шахты «Распадская-Коксовая» для наращивания производства востребованной внутренним рынком марки угля ОС.

О влиянии пандемии на объем продаж сообщили и в «Мечеле». По словам гендиректора ПАО «Мечел» Олега Коржова, из-за ситуации с коронавирусом во втором квартале «традиционного сезонного оживления спроса не произошло» как на экспортных направлениях, так и на внутреннем рынке. В СУЭК заметили, что негативная конъюнктура привела к снижению ключевых угольных индексов на 30% по сравнению с первым полугодием 2019-го, а пандемия вызвала сокращение потребления электроэнергии и спроса на энергоресурсы, в том числе, на уголь по всему миру.

Ожидания от года

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт российского угля, который является драйвером развития отрасли, все же начал расти в мае и июне. Так, в мае поставки за рубеж каменного угля увеличились по сравнению с апрелем на четверть, с 12 млн тонн до 15,1 млн. В июне – еще на 12,1%, до 17,6 млн тонн. Однако эти показатели все же уступают данным прошлого года. Как отметил в своей статье для журнала «Энергетическая политика» министр энергетики РФ Александр Новак, по итогам второго квартала 2020 года поставки угля на экспорт снизились на 5,6%, на внутренний рынок – на 11,6%.

«Следствием сокращения спроса явилось снижение мировых цен на уголь. <…> Некоторые угледобывающие компании вынуждены снижать объемы добычи, чтобы реализовать переполненные складские запасы. Вследствие этого объем добычи по итогам второго квартала снизился на 9,6% к прошлому году. Больше всего сократили производство угледобывающие регионы, расположенные далеко от портов и пограничных переходов, прежде всего, Кузбасс», – сообщил Новак.

Такая тенденция подтверждается отчетами компаний. Например, ПАО «Распадская» за шесть месяцев сократило добычу на 29% до 5,1 млн тонн, в частности, из-за приостановки добычи на «Разрезе Распадский». По итогам года в компании планируют снизить объемы на четверть. Уменьшили добычу в первом полугодии также в УК «Кузбассразрезуголь» и ХК «СДС-Уголь». Однако есть и исключения. Например, в «Мечеле» на якутской и кузбасской площадках за январь – июнь объем добычи угля вырос сразу на 45% до 8,85 млн тонн. Как пояснили в холдинге, произошло это за счет восстановления и наращивания парка техники.

По словам Александра Новака, экспорт российского угля в текущем году может сократиться в диапазоне от 10% до 22% в основном за счет западного направления.

В связи с этим в ведомстве анализируют различные сценарии. В частности, уже сформирован перечень системообразующих предприятий ТЭК, куда вошли и угольные компании. Рассматривается возможность оказания мер господдержки конкретным предприятиям.

Вместе с тем значительные перспективы в части реализации коксующегося угля обещает рынок Индии. Страна объявила о готовности приобретать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемый на экспорт. Обсуждаются поставки до 40 млн тонн сырья в год. Сейчас же российские компании экспортируют в эту страну менее 1 млн тонн углей коксующихся марок. Для наращивания отгрузок необходимо развивать маршруты через порты юга России.

Внутренний рынок не греет

По прогнозу, озвученному Александром Новаком, потребление «черного золота» на внутреннем рынке в 2020 году также снизится. Произойдет это в диапазоне от 4 до 12%. Постепенное восстановление спроса с небольшим ростом вероятно лишь в четвертом квартале.

При этом, например, в отчете СУЭК – лидера по объемам реализации на российском рынке, – отмечается, что внутри страны сокращение поставок было связано со снижением выработки угольных станций, в основном обусловленным более теплой погодой и повышенной выработкой ГЭС.

Как сообщил «Континенту Сибирь» заместитель руководителя отдела специальных проектов Департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексей Фаддеев, специфика внутреннего рынка угля состоит в том, что ТЭС являются замыкающими производителями на спотовом рынке электроэнергии (рынок «на сутки вперед»), поэтому при падении спроса на электроэнергию они страдают в большей степени. Показательно, что в зоне Сибири падение производства на ТЭС за 7 месяцев 2020 года, по оценкам ИПЕМ, составило около 16% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Надежда на рост

Низкие цены отражаются и на финансовых показателях компаний. Согласно данным СУЭК, внешняя выручка угольного сегмента СУЭК за январь – июнь уменьшилась на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до $2,03 млрд. Международные продажи сократились на 6%.

В ПАО «Распадская» за январь – июнь выручка составила $ 333 млн, что на 41% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Показатель EBITDA снизился c $297 млн до 124 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA снизилась с 52,2% до 37,2%.

По словам гендиректора «Мечела» Олега Коржова, на цены оказывает серьезное давление политика китайских властей, которые предъявляют серьезные экологические требования к качеству импортируемого угля и закупают продукцию по установленным квотам. В отчете «Мечела» Коржов отмечает, что в июне большая часть австралийских компаний, основных игроков на международном рынке угля, заявили о пересмотре производственных планов в сторону понижения. Это дает основание полагать, что мировые цены могут начать обратное движение.

Алексей Фадеев в беседе с «Континентом Сибирь» высказал мнение, что в краткосрочной перспективе 1-2 лет основным фактором, влияющим на цены на уголь на внешних рынках, является динамика промышленного производства в условиях кризиса.

«В случае быстрого выхода мировой экономики из кризиса вероятно восстановление цен на уголь до уровня конца 2019 года $65–70 за тонну энергетического угля на мировых рынках (по базису FOB Австралия). В случае невозможности скорого выхода экономики из кризиса цены, скорее всего, сохранятся на текущем уровне, около $50 за тонну», – отметил эксперт.

В свою очередь, аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев обратил внимание на то, что доля угля в мировом энергетическом балансе снижается, и этот процесс будет продолжаться с ускорением на фоне обострения экологической антиуглеродной повестки. Произойдет это за счет вытеснения угля из генерации природным газом и возобновляемыми источниками энергии. Что особенно ощутимо на европейском направлении.

По словам Калачева, коксующийся уголь имеет более надежные перспективы, которые обеспечены стабильным спросом со стороны черной металлургии. Собеседник отмечает, что технологии в этой отрасли меняются не так быстро, и заменить кокс в доменных печах пока что нечем. Для российских коксующихся углей также открывается окно возможностей за счет продвижения на рынок Индии, которая наращивает импорт угля и заинтересована в поставках из России.

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