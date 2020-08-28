Два десятилетия роста и развития АПК Новосибирской области вместе с Россельхозбанком

За прошедшие 20 лет российское сельское хозяйство преобразилось. Теперь страна практически полностью обеспечивает себя своими же продуктами питания. Растет экспорт продовольствия, он уже превышает по стоимости продажу продукции военно-промышленного комплекса. Повышается рентабельность и инвестиционная привлекательность агробизнеса, работают и открываются и крупные предприятия, и фермерские хозяйства. Эти достижения были бы невозможны без финансовой поддержки.

В текущем году свой двадцатилетний юбилей празднует Россельхозбанк, который стабильно вносит свой вклад в развитие агропромышленного комплекса. В Новосибирской области он представлен региональным филиалом, действующим с 2001 года. Мы подвели итоги прошлого, оценили настоящее и заглянули в будущее АПК и Банка вместе с директором Новосибирского филиала СТАНИСЛАВОМ ТИШУРОВЫМ.

— Какие изменения в сельском хозяйстве за эти 20 лет вы считаете важнейшими?

– В первую очередь, это факт преодоления экономической неэффективности и спада производства в АПК. За последние два десятилетия российское сельское хозяйство совершило мощнейший прорыв, превратившись в передовую отрасль экономики. Одна из целей, ради достижения которой создавался банк, – сделать сельское хозяйство рентабельным бизнесом. Для этого РСХБ все эти годы оказывал и продолжает оказывать комплексную и системную поддержку аграрному бизнесу. Новосибирский филиал Россельхозбанка инвестировал в экономику области и развитие АПК более 220 млрд рублей. За этой цифрой – в том числе и традиционное финансирование сезонных полевых работ, и развитие сельхозпроизводства и переработки, и финансовая поддержка перспективных инвестпроектов и стартапов. Все вместе – это серьезная ресурсная основа не только для АПК, но и для всей экономики области, в которой сельское хозяйство занимает особое место.

– Расскажите о крупных проектах в АПК региона, реализованных при поддержке банка. Какие проекты РСХБ финансирует в настоящее время?

– Банк активно участвует в инвестиционной деятельности региональных аграриев. По состоянию на 1 августа 2020 года новосибирский филиал Россельхозбанка профинансировал более 50 инвестиционных проектов на общую сумму более 40 млрд рублей.

Среди крупных реализованных проектов в нашей области можно отметить строительство первой очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», реконструкцию птичников АО «Новосибирская птицефабрика», строительство животноводческих комплексов ГК «ЭкоНива» в селах Пеньково, Борково и Елбань с общим поголовьем в 13,5 тысяч фуражных коров.

Знаковым событием в истории АПК региона стало открытие в 2019 году крупнейшего за Уралом животноводческого комплекса группы компаний «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,1 млрд рублей. Открытие комплекса, рассчитанного на 6 тыс. дойных коров, – не только мощный импульс для развития молочной отрасли региона и страны в целом, но и, что не менее важно, поддержка развития сельских территорий, новые рабочие места и, как следствие, повышение уровня жизни селян. Мы работаем на перспективу.

В настоящее время Россельхозбанк финансирует 11 крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции новых производственных и перерабатывающих комплексов на территории Новосибирской области на общую сумму более 40 млрд рублей. Среди них – строительство крупнейшего за Уралом молокоперерабатывающего завода ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» и молочного комплекса «Огнева заимка» (ГК «ЭкоНива»), строительство третьей очереди свинокомплекса и пункта переработки АО «Кудряшовский» (входит в состав холдинга «Сибагро»). Финансирование проектов идет по плану, мы регулярно бываем на стройплощадках, следим за процессом, вместе с партнерами оперативно решаем рабочие вопросы, поэтому со всей уверенностью могу утверждать, что все объекты будут введены в эксплуатацию в срок, к концу 2020 – началу 2021 гг.

По состоянию на 1 августа 2020 года

Новосибирский филиал Россельхозбанка профинансировал более 50 инвестиционных проектов на общую сумму более 40 млрд рублей

– А как банк поддерживает небольшие фермерские хозяйства?

– В Новосибирской области около 35% сельскохозяйственной продукции производится крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и личными подсобными хозяйствами. Фермеры региона производят мясную и молочную продукцию, сыры и масло, хлеб и хлебобулочные изделия, мед, чай и другие продукты для здорового образа жизни. Сибирский хамон и амарантовый чайный напиток – тоже родом из Новосибирской области.

Новосибирский филиал Россельхозбанка уделяет большое внимание поддержке малых форм хозяйствования: по итогам 2019 года 80 клиентов получили кредитные средства на общую сумму 900 млн рублей. Большая часть средств (850 млн рублей) выдана по льготной ставке не выше 5% годовых. Традиционно фермеры региона используют кредитные средства на финансирование сезонно-полевых работ и приобретение сельскохозяйственной техники.

Мы постоянно совершенствуем линейку продуктов для фермеров. Например, с прошлого года действует «Микро АПК», позволяющий фермеру быстро, в упрощенном порядке получить средства. В этом году мы анонсировали «Зеленый коридор» – возможность действующему клиенту получить новый кредит без повторной подачи документов. Но мы работаем и с теми, кто только встает на путь фермерства. Для таких «новичков» в бизнесе у нас есть инструмент кредитной поддержки «Стань фермером».

Отмечу, что для нас фермер – это не просто клиент. Это человек и его дело. Многих фермеров мы знаем лично. Мы очень ценим и уважаем работу людей, посвятивших жизнь такому непростому, но любимому и полезному занятию. Среди наших постоянных клиентов – АО СХП «Ярковское», ИП ГКФХ Глагольев Николай Иванович, ОАО «Имени Калинина», ООО «Северо-Восток», ООО «Медяковское». Мы стремимся быть рядом с фермерами на протяжении всего календарного года, а доля банка на региональном рынке кредитования сезонно-полевых работ стабильно составляет 90%.

– В этом году РСХБ отмечает свое двадцатилетие – красивая и серьезная дата. Расскажите, чем этот год запомнится Банку и его клиентам?

– Для нас двадцатилетие – это год ударного труда. Мы на практике стремимся делать жизнь людей лучше, проще, удобнее. Так, в рамках проекта «Сей добро» мы предложили держателям карт Банка возможность приобретать полезные и натуральные продукты российских фермеров за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Фермеры охотно включаются в проект, ведь для них это дополнительный канал сбыта продукции. Уже на старте проекта в нем приняли участие более 30 фермерских хозяйств нашей области. Всего же на сегодняшний день к проекту подключились около 800 хозяйств из 85 регионов России. И это только начало.

2020 год запомнится также образовательным проектом «Школа фермера», который будет реализован на базе Новосибирского государственного аграрного университета уже этой осенью. Преподаватели вуза, специалисты Банка и фермеры со стажем расскажут участникам проекта, как построить эффективный фермерский бизнес «с нуля» и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям.

Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. В регионах будут созданы рабочие места и новые бренды качественной фермерской продукции.

Но и это еще не все. В год двадцатилетия Банка мы совершим IT-революцию в агробизнесе: летом будет запущена цифровая экосистема для фермеров. Она объединит целый ряд сервисов на единой платформе. Система позволит без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Например, фермеры смогут нанимать рабочих на сезонные работы, диагностировать здоровье растений по фотографиям, проводить спутниковый мониторинг полей, а еще заниматься агротуризмом, находя клиентов.

– Внесла ли пандемия коронавируса свои коррективы в праздничные планы Банка? Как на деятельности Банка отразилось вынужденное падение деловой активности?

– Мы относимся к системно значимым финансовым организациям, являемся опорным банком АПК, поэтому свою работу не останавливали ни на один день, о каком-либо снижении темпов работы не могло идти и речи. Чувствуя огромную ответственность за реальный сектор экономики и многочисленных клиентов, мы постарались организовать работу наших офисов и дистанционных сервисов таким образом, чтобы все необходимые для клиентов услуги и опции были доступны в режиме 24/7.

К тому же кризис ударил весной, а это – крайне напряженный и ответственный для сельского хозяйства период. Ведь весной идет посевная кампания, которая закладывает фундамент продовольственной безопасности на весь год. И, должен сказать, с задачей своевременно и в необходимом объеме профинансировать посевную мы справились: за шесть месяцев на сезонно-полевые работы филиал направил более 4 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за такой же период годом ранее. При этом более 2,1 млрд рублей выданы на условиях льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых – это также серьезная поддержка агробизнеса.

– Какие антикризисные решения РСХБ предложил бизнесу и частным лицам?

– РСХБ реализует весь пул мер государственной поддержки и развивает собственные продуктовые линейки. Среди мер поддержки бизнеса – кредиты на зарплату под 0%, кредитные каникулы, реструктуризация кредитов, снижение ставки по интернет-эквайрингу. Дополнительно, со своей стороны, мы расширили возможности электронного документооборота для юридических лиц, сделали бесплатным расчетно-кассовое обслуживание. Для частных лиц мы улучшили условия по вкладам и потребительским кредитам, делаем доступными оформление цифровой карты и дистанционное получение кредита.

Банк выполняет все необходимые меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции и активно развивает дистанционные каналы обслуживания для юридических и частных лиц. И мы видим растущий спрос на онлайн-банкинг. Так, сразу же после введения режима самоизоляции в апреле 2020 года мы отметили 20%-ный рост заявок в онлайн-каналах банка. Хочу поблагодарить наших клиентов за то, что они стоически приняли все ограничительные правила и постарались решить большую часть вопросов без визита в офис банка.

– В этом году Россельхозбанк стал одним из флагманов программы «Сельская ипотека». Программа действительно уникальная. Насколько она оказалась востребованной у жителей нашей области?

– Новая ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в сельской местности по льготной ставке от 2,7% годовых, оказалась сверхвостребованной у новосибирцев с первых дней ее запуска в январе 2020 года. Наша область стабильно входит в топ-5 регионов страны по объему заявок на сельскую ипотеку: с начала года мы приняли более 5,6 тысяч заявок на общую сумму 12 млрд рублей. При этом на спрос не повлияли ни пандемия коронавируса, ни последующий режим самоизоляции – процессы приема заявок, согласования с Минсельхозом и оформления сделок все это непростое время были организованы в обычном, правда, максимально дистанционном режиме.

В начале июня мы перешагнули черту в один миллиард рублей выданных кредитных средств по программе сельской ипотеки: счастливыми новоселами стали около 850 семей области. Сегодня мы продолжаем выдачу кредитов в рамках программы по мере выделения дополнительных субсидий Министерством сельского хозяйства.

– Поделитесь планами развития бизнеса банка в регионе.

– Являясь основой национальной кредитно-финансовой системы обслуживания АПК, Россельхозбанк активно развивается как современный, высокотехнологичный, универсальный банк для сельского и городского населения и бизнеса, предлагает конкурентные, выгодные и удобные продукты и услуги. Мы будем активно работать по направлению транзакционного бизнеса, совершенствовать продуктовые линейки, проводить цифровую трансформацию. Мы запускаем экосистему для фермеров и сервис «Своё жильё».

Для удобства клиентов в 2020 году мы продолжим расширение зоны присутствия банка в Новосибирской области. В частности, с целью повышения доступности банковских услуг в районах, территориально удаленных от офисов банка, мы развиваем институт уполномоченных представителей РСХБ. Уже в текущем году в 15 районах области начнут работу наши специалисты, которые будут решать задачи квалифицированного консультирования и обслуживания клиентов «на местах».

Мы продолжим вносить свой вклад в развитие новосибирского села и фермерских хозяйств. В регионе уже есть свои бренды фермерской продукции, так пусть с каждым годом их становится больше, открываются новые предприятия, появляются новые рабочие места. Мы открыты к сотрудничеству!

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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