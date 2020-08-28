В Новосибирской области сегодня остро стоит вопрос о строительстве новых школ. Многие учреждения вынуждены работать в несколько смен и принимать число детей, значительно превышающее проектную вместимость здания. Эту проблему видят и власти, и застройщики, работающие в регионе. О том, как можно эффективно решить задачу строительства новых школ, на примере своего объекта рассказал исполнительный директор Группы компаний «Первый строительный фонд» ВЛАДИМИР ГАЛЕНКО.

– Владимир Юрьевич, «Первый строительный фонд» сегодня возводит школу в Болотнинском районе Новосибирской области. Уже проведен значительный объем работ, готова «коробка» трехэтажного здания. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом новом проекте. Как компании удалось зайти на эту площадку?

– Участие в проекте началось для нас по стандартному сценарию. Узнали о конкурсе, объявленном министерством строительства региона, приняли в нем участие и выиграли тендеры на проектирование и строительство школы в поселке Болотное. Отмечу, что проектировали мы по цене ниже себестоимости, Поэтому расходы бюджета в этой части были минимальны. Далее, после прохождения экспертизы и защиты проекта, компания выиграла тендер на строительно-монтажные работы. Бюджет был разбит на три части. Первый контракт мы подписали в октябре 2019 года, второй – в августе этого года. Завершить все строительно-монтажные работы по контракту мы должны будем в декабре 2021 года, но планируем сделать это раньше, а именно к сентябрю 2021-го планируем.

Группа компаний «Первый строительный фонд» работает на рынке более 20 лет. В состав ГК входят восемь компаний, охватывающих полный цикл возведения объекта: от выбора земельного участка до подключения готового дома к коммуникациям. За все время существования Группы компаний введено в эксплуатацию более 650 000 кв. метров жилья. За последние три года сдано 150 000 кв. метров. Генеральный директор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

– Какова общая стоимость строительства?

– Сметная стоимость с учетом индексов для соответствующих периодов будет составлять порядка 630-645 млн рублей. Эта сумма складывается из затрат на строительно-монтажные работы, без учета комплектации специальным оборудованием, приобретение которого не входит в зону нашей компетенции.

– Какой будет наполняемость будущей школы, и решит ли она проблему с дефицитом мест в учреждениях образования поселка?

– Сказать однозначно, что решит на 100%, я не могу, но то, что значительно поспособствует – в этом я уверен. Болотнинский район – один из стабильно развивающихся районов области, люди не стремятся отсюда уезжать, поэтому новая вместительная школа здесь очень нужна. «Первый строительный фонд» строит учреждение на 750 мест. Общая площадь помещений составит 10 650 квадратных метров, полезная – 8,5 тысяч квадратных метров. Численность штата сотрудников – 75 человек.

– Здание школы строится на месте ранее снесенной аварийной школы в Болотном. Что будет отличать новое учреждение от предыдущего?

– Отличия глобальные. Новое учреждение имеет более удачную планировку и более просторные холлы, по сравнению с предыдущим. Школа состоит из трех этажей, здесь есть два отдельных спортзала, актовый зал. Кроме того, мы проектировали школу, преследуя цель сделать ее максимально теплоэффективной. Поэтому мы выбрали кирпич в качестве материала облицовочного слоя вместо навесного вентилируемого фасада с утеплителем. Такое решение посчитали правильным, несмотря на значительную удаленность стройплощадки от кирпичных заводов. Если быть точным, то ближайший из них расположен в 120 км от Болотного. Кирпич создаст внутри здания максимально комфортную среду для взрослых и детей. Думаю, косвенно это даже может повлиять на успеваемость школьников.

– С какими сложностями пришлось столкнуться на площадке, в каком состоянии были коммуникации?

– Мы всегда учитываем особенности земельных участков, на которых строим. Главной особенностью строительства в Болотном стало то, что новая школа возводится на месте аварийного здания, которое снесли. Все коммуникации возводятся с нуля. Если раньше школа была запитана от соседней коммерческой организации, то теперь этих мощностей будет явно недостаточно. Поэтому на территории школы мы построим новую газовую котельную.

– Какие изменения коснутся окружающего школу пространства?

– Важно тщательно подходить к организации пространства вокруг всех возводимых объектов. Мы не экономим на малых архитектурных формах, спортивных сооружениях и крупномерных деревьях. Поэтому рядом с новой школой обязательно появится стандартный набор всего необходимого: беговые дорожки, спортивный стадион, совмещенные баскетбольная и волейбольная площадки, силовые турники. Все будет построено по современным нормам, которые сейчас уже не те, что раньше. В проект благоустройства войдет свыше 50 штук лесонасаждений.

– В чем особенность сегодняшних норм?

– Повышаются требования ко всему. Начиная от окружающего школу пространства и внешнего вида здания и заканчивая внутренней наполняемостью школы, которая уже не такая бедная, как раньше, и призвана отвечать запросам современного образовательного процесса. Например, сегодня обязательно в школе должны быть лифты для маломобильных граждан. Напомню, что в детских садах они уже давно предусмотрены правилами. Теперь и школы строятся с учетом доступности образовательной среды.

– Школа в Болотном стала второй школой, построенной «Первым строительным фондом». Сколько всего компанией сдано учреждений социального назначения и планируется ли в будущем продолжать их строительство?

– Действительно, это наша вторая школа. Первая была построена в Первомайском районе Новосибирска, ее вместимость составила 1250 мест. Но помимо этого, компания уже сдала в эксплуатацию 13 детских садов на территории Новосибирска и Новосибирской области, начиная с 2007 года. Поэтому у нас достаточно опыта в строительстве социальных объектов. И мы готовы в этом участвовать дальше как в Новосибирске, так и в области. Тем более, что в регионе дефицит подобных учреждений значительный. Власти сейчас активно занимаются реализацией задачи снижения неудовлетворенности районов города и области в детских дошкольных учреждениях и школах.

– В чем же преимущество предложения «Первого строительного фонда» в этой части?

– Главное то, что мы строим социальные объекты качественно, не срываем сроки, не бежим за прибылью за счет удешевления конструктива зданий и применяемых технических решений. Мы предполагаем, что заказчики в лице минстроя региона или администрации города Новосибирска не испытывают с нами проблем по срокам и качеству. Поэтому если заказчики будут размещать тендеры на строительство социальных объектов, то мы будем с удовольствием в них участвовать. Если есть компетенция, почему бы ее не реализовывать?

– Удается ли поддерживать контакты с администрацией построенных компанией учреждений? Получаете ли от них обратную связь?

– Конечно, мы работаем с директорами, заведующими учреждений. Поддерживаем с ними контакт как во время строительства, так и после, уделяем внимание всем отзывам. Очень тщательно выполняем гарантийные обязательства. Уверен, что и новую школу в Болотном ждет успех, и ее будущие выпускники будут гордиться тем, что учились именно в ней!

– Ощущаете ли вы гордость за то, что уже построено компанией?

– Конечно, очень приятно, когда объект сделан качественно. Это доставляет удовольствие. Считаю важным, чтобы все школы, детские сады, жилые дома, которые мы возводим, соответствовали духу времени, были интегрированы в архитектуру того района, где строятся или будут еще лучше, чем прилегающие к ним постройки! Хочется, чтобы наши социальные объекты были «центрами притяжения», смотрелись эффектно и привлекательно. Могу привести в пример уже завершающиеся детские сады в городе Оби и на улице Тельмана в Новосибирске. Они яркие, красочные, светлые.

– Расскажите о планах «Первого строительного фонда» на ближайшие годы.

– Планы компании не являются какими-то сверх амбициозными, они достаточно последовательны и поступательны. Напомню, что работа Группы компаний диверсифицирована, в ее состав входят заводы по производству строительных материалов, поэтому мы можем быть полностью уверены и в качестве, и в сроках строительства. В ближайших планах – строить жилье, которое будет максимально привлекать жителей, создавать комфортную среду. Также мы сейчас плотно кооперируемся с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в работе по проектированию и созданию парка на набережной реки Ини в микрорайоне Весенний. Приступили к созданию паркового пространства в пойме реки Каменки. «Первый строительный фонд» смотрит чуть шире, чем просто строительство уютных домов. Во всех районах, где мы строим, мы уделяем большое внимание прилегающей территории. Стремимся, чтобы там было просторно и комфортно. Либо, если стесненные условия этого не позволяют, стараемся максимально насытить пространство всем необходимым, чтобы человеку было приятно возвращаться домой.

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