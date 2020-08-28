Этот год оказался не самым простым для бизнеса: пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения показали, что жить и работать всем нам придется в новой реальности. А это значит, по-новому перестраивать бизнес-процессы, находить иные подходы и решения.

О том, с каким результатом завершил это непростое полугодие «Росгосстрах», и какие изменения происходят в старейшей в России страховой компании, рассказывает директор филиала «Росгосстраха» в Новосибирской области АЛЕКСЕЙ ИГОШИН.

– Алексей Вячеславович, карантин достаточно сильно ударил по страховому бизнесу, поэтому первый вопрос о насущном: как результаты? Как вы пережили пандемию? Выстояли?

– Самое главное — мы сохранили движение по траектории роста. В I полугодии чистая прибыль группы, в которую входят универсальная страховая компания «Росгосстрах» и страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь», согласно отчетности по МСФО, составила 6,3 млрд рублей, что на 58,7% выше этого показателя за первое полугодие 2019-го. Конечно, пандемия внесла в жизнь филиала свои коррективы. Но мы быстро перестроились. И, конечно же, мы всячески поддерживали и поддерживаем своих сотрудников и страховых агентов, предпринимаем конкретные меры для обеспечения безопасности и защиты здоровья своих работников и наших уважаемых клиентов.

– Судя по впечатляющим цифрам по полугодию, компания была готова к сложностям такого рода?

– Мы неплохо закончили 2019 год, а успешный старт в начале 2020-го обеспечил «Росгосстраху» определенный запас прочности на момент, когда в начале весны весь мир начал буквально на глазах меняться из-за пандемии коронавируса. Работа страхового агента – общение с людьми, и вдруг из-за ограничительных мер оно стало почти невозможным. Но мы быстро адаптировались к работе в режиме карантина.

Круглосуточно работал наш Единый контактный центр, агенты консультировали страхователей по телефонам и использовали другие каналы связи, не предусматривающие непосредственного контакта со страхователями – технологии продаж «Росгосстраха» сегодня предусматривают возможность электронного документооборота и получения безналичных денег за полисы: оплату банковскими картами, интернет-эквайринг и т. д. В Новосибирске работал дежурный офис. К тому же на сайте компании можно не только приобрести все основные розничные страховые продукты «Росгосстраха», но и подать заявление об урегулировании страхового случая.

Мы растем быстрее рынка и в корпоративном канале: наши клиенты – юридические лица доверяют нам. Сейчас разрабатываются коробочные продукты для малого и среднего бизнеса (МСБ), которые смогут продавать даже агенты.

Растем и в партнерском канале: запускаем программы с новыми банками-партнерами, в первую очередь с нашим акционером – банком «Открытие». Существенно прирастили портфель по ипотечному страхованию.

– То есть, сегодня все больше страховых услуг переходит в онлайн. Алексей Вячеславович, как, по-вашему, все же агент или digital?

– И то, и другое. Мы все очень разные. Людям молодым ближе digital. А тем, кто постарше, важно общаться с агентом. Фактор человечности по-прежнему играет огромную роль, например, в добровольном медицинском страховании, а тем более в страховании жизни, поскольку здесь очень много личностных моментов. С другой стороны, уже порядка 60% наших страховых агентов используют смартфоны и другие мобильные устройства. Причем, что особенно интересно, эти инструменты успешно осваивают агенты старшего возраста, те, кто уже вышел на пенсию, но по-прежнему активен. И нередко они дают фору молодым.

По данным Ромир, «Росгосстрах» занимает первое место в рейтинге доверия россиян страховщикам

– Вопрос несколько меркантильный, но все же… Как сегодня оплачивается труд страхового агента в «Росгосстрахе»?

– Успешный агент нашего филиала зарабатывает в среднем порядка 70 000 рублей в месяц. И это не предел: недавно компания обновила мотивационные программы, чтобы на деле доказать, что в «Росгосстрахе» агент может зарабатывать больше, чем у конкурентов. Хочу подчеркнуть: госстраховцы – это профессионалы, прагматики, которые очень хорошо видят рынок страхования, а за свой труд хотят получать достойное вознаграждение. У них правильные цели и мысли. И наша компания делает все, чтобы соответствовать: постоянно разрабатываются и предлагаются новые страховые продукты, которые агентам удобно продавать, а клиентам – выгодно покупать. При этом для агентов, безусловно, важно, на какую компанию они работают – у нее должно быть известное имя и вес на рынке, она должна вовремя платить за продажи и оперативно урегулировать убытки, уделять внимание корпоративной культуре. «Росгосстрах» в полной мере соответствует этим запросам.

– Есть ли планы увеличивать агентский корпус Новосибирского филиала «Росгосстраха»?

– Мы очень ценим наших агентов, и компания готова вкладываться в целеустремленных и эффективных людей. При этом возраст и профессиональный опыт не имеют существенного значения. Важно, чтобы такому специалисту было удобно продавать наши продукты, интересные его клиентам. Наши агенты должны быть уверены в том, что продают хороший продукт, а при наступлении страхового случая он будет урегулирован быстро и в интересах застрахованных. Мы хотим, чтобы агенты по-новому смотрели на свою работу, по-новому воспринимали бизнес, использовали современные технологии, гаджеты, платформы. «Росгосстрах» предоставляет им такую возможность – та же платформа «Агентология», например, становится все более популярным инструментом, и уже тысячи людей успешно пользуются ею.

– Ваши клиенты ощущают те положительные перемены, что происходят в компании?

– Могу с уверенностью сказать, что да. Мы постоянно получаем от них положительные отзывы, и честно признаюсь, нас это радует. Сегодня сервисную составляющую мы ставим во главу угла: для нас важно, чтобы нашим страхователям было удобно и комфортно не только при заключении договора, но и при урегулировании убытков. Мы понимаем, что сегодня сервис стал другой, люди, в том числе, хотят получать обслуживание онлайн, особенно при урегулировании убытков, быстро, без бумаги и очередей, в удобной им обстановке. Мы с удовлетворением отмечаем, что многие клиенты десятилетиями доверяют свою страховую защиту «Росгосстраху», причем, у нас страхуются и дети, и даже внуки наших клиентов.

– Второе полугодие также обещает быть непростым. Какие планы у филиала?

– Работать и развиваться дальше. «Росгосстрах» – старейшая российская страховая компания, в следующем году мы отмечаем столетие. И при этом «Росгосстрах» сегодня – это современная и высокотехнологичная страховая компания, отвечающая требованиям ХХI века, способная удовлетворить потребность наших сограждан в доступных по цене продуктах при высоком уровне защиты и качестве клиентского сервиса. У нас огромный опыт и высококвалифицированная армия агентов. И не случайно буквально на днях авторитетная социологическая служба «Ромир» опубликовала результаты исследования, согласно которому «Росгосстрах» является самой узнаваемой страховой компанией страны, а также занимает первое место в рейтинге доверия россиян к страховщикам.

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