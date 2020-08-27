Один из крупнейших авторитейлеров Сибири — красноярский «Медведь Холдинг» — торжественно открыл дилерский центр китайской марки Geely.

Как ранее писал «Континент Сибирь», Geely стал первым китайским брендом в портфеле «Медведь Холдинга». О том, что марка пополнит портфель дилера, стало известно в июле 2020 года.

Напомним, что на сегодня «Медведь Холдинг» официально представляет бренды Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Lada, BMW в Красноярском крае, а также BMW, Skoda, Volkswagen в Хакасии, BMW в Новосибирской и Кемеровской областях. Согласно рейтингу авторитейлеров «КС» за 1 полугодие 2020 года, входит в ТОП-3 самых крупных автодилеров Сибири по занимаемой доле рынка. Основателем и генеральным директором компании является Николай Бяков.

Автоцентр Geely расположился в существующем здании на улице Караульной. Ранее на этой площадке располагался коммерческий транспорт марки Hyundai. Теперь на площадке по этому адресу представлены 3 марки: Hyundai, Genesis, Geely. Что касается Geely, то по данным «Медведь Холдинга», под шоу-рум отведено 458 кв.м., сервисную зону — 420 кв.м. и склад запчастей — 157 кв.м. Эта площадка является постоянной для Geely и является полнофункциональным салоном.

Дилерский центр был запущен в середине августа и осуществляет весь комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Geely. У марки по-прежнему действует в Красноярске и другой дилер — «Автоцентр ВСК».

По данным «Автостат-Инфо», за 1 полугодие 2020 года в Красноярском крае было зарегистрировано 44 новых автомобиля Geely (+91,3%). Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было поставлено на учет 33 новых автомобилей Geely, а в Омской области — 61 новых автомобилей Geely.

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