Росавтодор расторгнет контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

Компания «Росавтодор» объявила о расторжении контракта в одностороннем порядке на строительство Восточного обхода Новосибирска. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Причиной отказа от взаимодействия с подрядчиком, по данным ТАСС, стало затягивание сроков строительства, а также неисполнение предписаний об устранении нарушений и необходимости ускорить работы.

«31 июля ФКУ «Сибуправтодор» направило в подрядную организацию АО «Сибмост» решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска», — рассказал информагентству представитель ФКУ «Сибуправтодор». Он также добавил, что, согласно условиям контакта, документ будет расторгнут через десять дней после уведомления об отказе от сотрудничества. 8 сентября это решение должен подтвердить Арбитражный суд Новосибирской области.

Стоимость объекта – 10,3 млрд руб. В 2013 году Восточный обход начала строить компания «Сибмост».

«Росавтодор» неоднократно заявлял о намерении расторгнуть контракт. Сроки строительства объекта сдвигались сначала на 2016 год, потом на 2017 год, а позже на 2021 год.

В начале 2016 года стало известно, что финансирование Восточного обхода будет сокращено на 70%. Как объяснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, это связано с трудной экономической ситуацией в стране и регионе.

В связи с этим было принято решение сдвинуть сроки сдачи второго и третьего этапов строительства дороги. Уже тогда Анатолий Костылевский, занимавший пост замначальника ФКУ «Сибуправдор», заявил, что при условии сокращения финансирования окончание строительства первого этапа будет завершено «ближе к 2019 году».

В феврале 2019 года губернатор Андрей Травников заявил, что региональный минтранс одобрил продолжение строительства объекта, а главным достижением по его реализации назвал сохранение подрядчика. Однако уже в мае 2019 года «Сибмост» заявил о том, что несёт убытки при строительстве Восточного обхода. Представители компании объяснили это тем, что контракт подписан в 2013 году, а за несколько лет работы стройматериалы существенно поднялись в цене.

Сейчас работы выполнены лишь на 45%: подготовлена площадка, перенесены коммуникации, выполнены работы по монтажу пяти путепроводов и отсыпке водопропускного полотна на 9,2 км, а также устройству водопропускных труб. Все эти работы оплачены.

Восточный обход – дорога, которая должна соединить Северный через Гусинобродское шоссе и Чуйский тракт. Её предполагаемая протяжённость – 80 км.

Напомним, на днях компания «Сибмост» не сумела оспорить своё банкротство в арбитражном суде, подав жалобу на судебное решение. Процедуру банкротства в отношении организации арбитражный суд Новосибирской области начал в мае 2019 года.

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