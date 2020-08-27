Детсад на 220 мест появится в Первомайском районе Новосибирска до конца года

Строительство нового детского сада-яслей №35 по улице Тельмана, 3б в Новосибирске завершится до конца 2020 года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Первомайский район.

Учреждение на 220 мест должно снять напряжённость с местами в дошкольных учреждениях, отмечают в пресс-службе областного правительства.

Строительство детского сада проходит в рамках регионального проекта нацпроекта «Демография», а также региональной государственной программы. Сметная стоимость объекта – 305 млн руб.

«Огромная благодарность первомайцам за то, что они чтут рабочие традиции, за то, что в районе сохранены все производства, все предприятия. Они все работают, и наша задача – сделать комфортной жизнь трудящихся здесь людей», — отметил министр строительства региона Иван Шмидт.

Как доложил губернатору министр, среди выполненных работ – благоустройство участка детсада и территории за его пределами. В свою очередь, Андрей Травников указал на необходимость организовать возле здания автопарковку для родителей.

Иван Шмидт также отметил, что детский сад возводится по проекту повторного применения. Однако строители стремятся к тому, чтобы его фасад был индивидуальным.

В ближайшее время по наказам новосибирских депутатов в Первомайском районе также запланировано строительство нового дома детского творчества и новой детской школы искусств, а также реконструкция стадиона «Локомотив».

Кроме того, в районе планируется провести капитальный ремонт школы №146. Помимо прочего, в учреждении не хватает оснащения для кабинетов химии и физики.

При этом, как отметил Андрей Травников, тех средств, которые заложены в нацпроекте «Образование», уже не хватит на то, чтобы закрыть дефицит мест в школах.

«Президент России услышал нас и в своём послании Федеральному собранию дал поручение правительству России совместно с регионами оценить ситуацию и при необходимости внести изменения в нацпроект. Мы свои предложения подготовили, сейчас идёт корректировка национальных проектов, но для того, чтобы этот вопрос был приоритетом номер один, нам необходима поддержка Совета Федерации», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как отметил член Совета Федерации Владимир Городецкий, Первомайскому району нужны новые школы на Весеннем и Берёзовом жилмассивах, так как даже недавно сданные образовательные учреждения уже переполнены. Губернатор же заверил, что новые школы в районе будут строиться, так как население города и района активно прирастает.

Напомним, на днях в новосибирском лицее №159 завершили капитальный ремонт.

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