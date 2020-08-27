Уголовное дело в отношении сына спикера томской облдумы Оксаны Козловской из Новосибирска вернут в прокуратуру региона

Сын спикера облдумы Томской области Оксаны Козловской с лета прошлого года находится под следствием. Предприниматель Михаил Волохов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег во время строительства жилья для офицеров города Северска.

По версии следствия Михаил Волохов, будучи первым лицом «Инвестиционно-строительной компании Траст», обязался построить многоэтажку для военных Северска. Заказчиком выступила Росгвардия (на момент заключения договора МВД). Сдача дома была запланирована еще на 2013 год, но по факту так и не состоялась – дом превратился в долгострой. В феврале 2019 года Волохова задержали и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Бизнесмену инкриминируют хищение в размере 181,4 миллиона рублей – столько составляет полная стоимость контракта. Кроме этого, в отдельное производство выделено уголовное дело об отмывании шести миллионов рублей. Следствие считает, что эти деньги предприниматель мог выплатить сам себе, оформив договор подряда подконтрольной компании.

Первоначально резонансное дело из Томска было направлено в Центральный районный суд Новосибирска, а далее – в закрытый город Северск. Новосибирские правоохранители объяснили свои действия тем, что уголовное дело в отношении обвиняемого, согласно закону, нужно рассматривать по месту совершения преступления. Однако впоследствии дела вернулось в Томский районный суд, а потом – вновь в Новосибирск.

Несколько заседаний были отменены — по разным причинам. Последнее слушание было назначено на 26 августа. Но и оно не состоялось, так как постановлением Центрального районного суда уголовное дело было возвращено прокурору Томской области для устранения имеющихся недостатков.

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