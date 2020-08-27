Арбитраж подтвердил законность решения УФАС о медицинском картеле между шестью томскими компаниями

В 2019 году управление ФАС Томской области признало шесть медицинских компаний виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство предоставило доказательства того, что в течение нескольких лет компании приняли участие более чем в 600 закупках на поставку медицинских товаров.

Все они поступали в томские учреждения здравоохранения, а контракт почти во всех случаях доставался одному из членов картеля. Участники судебного процесса подали кассационную жалобу, которая на этой неделе была рассмотрена арбитражным судом Западно-Сибирского округа и отменена. Арбитраж подтвердил законность решения томского УФАС

«26 августа кассационная инстанция арбитражного суда оставила решение Арбитражного суда Томской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда без изменения, а кассационную жалобу ООО «ЦДМ» и ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис» без удовлетворения», — отмечается в сообщении.

Схема взаимодействия работала следующим образом: в торгах традиционно принимали участие две из шести компаний, входящие в картель. Далее, одна из них выходила «из дела», и оставался единственный участник выгодного для всех процесса. Таким образом, якобы конкурентная борьба сходила на нет, а все участники получали прибыль. С 2014 по 2017 годы – именно столько по данным ФАС функционировала схема – общий доход медицинского картеля составил 1,266 миллиарда рублей.

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