«Сибмосту» не удалось оспорить решение суда о своём банкротстве

Седьмой арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу компании «Сибмост» на решение суда, по которому организация была признана банкротом. Об этом сообщается в материалах суда.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточке дела.

Компания «Сибмост Групп» подала апелляцию в мае, когда и было вынесено судебное решение о её банкротстве. Однако, по информации ТАСС, она была подана с нарушением – организация не прикрепила подтверждение о вручении документов участникам процесса. Жалоба была принята лишь после того, как компания выполнила требования суда.

Финансовые трудности у «Сибмоста» начались ещё в 2016 году. Как утверждали в самой компании, их причиной послужило участие организации в строительстве третьего моста через Обь.

Как ранее писал «Континент Сибирь», причины сложностей представители «Сибмоста» видели в нерасторопности городских властей в решении организационных вопросов, из-за чего компания понесла значительные расходы. По мнению вице-президента компании по безопасности Сергея Савченкова, подрядчик долго не мог получить разрешение на строительство, в том время как подорожали стройматериалы и железнодорожные перевозки. Конфликт послужил поводом для иска компании к мэрии Новосибирска.

Весной 2019 суд ввёл в отношении «Сибмоста» наблюдение в рамках процедуры банкротства. В мае 2020 «Сибмост» признан банкротом.

Стоит отметить, что в июне 2020 года кредиторы ФК «Сибирь» некоммерческого предприятия «Футбольный клуб Сибирь-2», одним из учредителей которого является бывший совладелец «Сибмоста» Владислав Кошкин, потребовали ввести процедуру банкротства в отношении клуба.

АО «Сибмост» была образована в 1993 году на базе треста «Мостострой №2», который построил в Новосибирске Октябрьский и Димитровский мосты, а также метромост. В 2014 году «Сибмост» завершил строительство третьего автодорожного мостового перехода через Обь.

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