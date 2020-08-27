Защищено: Рядом с Михайловской набережной: почему жилье возле воды так высоко ценится

Татьяна Матвеева
 
25-этажный дом «Расцветай на Обской»
25-этажный дом «Расцветай на Обской»

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: