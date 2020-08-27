ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13:46
Глава штаба Навального в Новосибирке Сергей Бойко второй раз оштрафован за агитацию
12:17
Новосибирскую больницу хотят оштрафовать за «перебор» больных с коронавирусом
11:48
Госпитализирован с коронавирусом пресс-секретарь главы Республики Алтай
10:54
Кандидат в депутаты Горсовета Новосибирска обвинила оппонента от КПРФ в краже агитационного баннера
10:01
Французская сеть автосервисов EUROREPAR CAR планирует иметь в 2021 году не менее 30 станций в Сибири
19:45
Шоумен Виктор Буланкин назначен руководителем новой службы минкульта Новосибирской области
18:01
Новосибирские коммунисты установили новый памятник Ленину
16:07
Больше 60 больниц и школ появятся в Новосибирской области до конца года благодаря нацпроектам
14:32
Два года условно за кражу деталей из аппаратуры для военной техники получил сотрудник томского космического предприятия
13:41
Андрей Травников: Центр волейбола для мировых соревнований в Новосибирске будет готов в сентябре
12:48
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сохранил выплаты на питание малоимущим семьям школьников
12:19
Депутат Алтайского заксобрания Иван Диркс судится с ГИБДД
11:31
В новосибирском физмат-лицее №159 завершили масштабный ремонт
10:46
Директор обанкротившейся стройкомпании в Красноярске отправится в колонию на четыре года
19:39
Возводимую в Болотном Новосибирской области по поручению президента школу сдадут раньше срока
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