27 Август, Четверг

13:46

Глава штаба Навального в Новосибирке Сергей Бойко второй раз оштрафован за агитацию

12:17

Новосибирскую больницу хотят оштрафовать за «перебор» больных с коронавирусом

11:48

Госпитализирован с коронавирусом пресс-секретарь главы Республики Алтай

10:54

Кандидат в депутаты Горсовета Новосибирска обвинила оппонента от КПРФ в краже агитационного баннера

10:01

Французская сеть автосервисов EUROREPAR CAR планирует иметь в 2021 году не менее 30 станций в Сибири

26 Август, Среда

19:45

Шоумен Виктор Буланкин назначен руководителем новой службы минкульта Новосибирской области

18:01

Новосибирские коммунисты установили новый памятник Ленину

16:07

Больше 60 больниц и школ появятся в Новосибирской области до конца года благодаря нацпроектам

14:32

Два года условно за кражу деталей из аппаратуры для военной техники получил сотрудник томского космического предприятия

13:41

Андрей Травников: Центр волейбола для мировых соревнований в Новосибирске будет готов в сентябре

12:48

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сохранил выплаты на питание малоимущим семьям школьников

12:19

Депутат Алтайского заксобрания Иван Диркс судится с ГИБДД

11:31

В новосибирском физмат-лицее №159 завершили масштабный ремонт

10:46

Директор обанкротившейся стройкомпании в Красноярске отправится в колонию на четыре года

25 Август, Вторник

19:39

Возводимую в Болотном Новосибирской области по поручению президента школу сдадут раньше срока