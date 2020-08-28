Угледобыча XXI века: традиции прошлого и новые цифровые возможности

Каким должно быть горнодобывающее предприятие, чтобы соответствовать современным требованиям? Накануне Дня шахтера, отмечаемого в последнее воскресенье августа, «Континент Сибирь» изучил опыт одного из крупных игроков угольного рынка – компании «Кузбассразрезуголь», где не только внедряют в производстве новые цифровые технологии, уделяют внимание безопасности труда и экологии, но и строят социальные объекты.

Современная техника – залог высоких результатов

Для эффективной работы горнодобывающей компании важно постоянно обновлять парк техники. Это можно считать залогом технологичности производства. АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) постоянно пополняет парк техники новыми машинами как отечественного, так и импортного производства.

В 2019 году запущены в работу девять новых экскаваторов: по два WK-35, ЭКГ-18, HITACHI EX-1900, по одному – HITACHI EX-3600, HITACHI EX-1200 и CAT-390. В нынешнем году линейка современного оборудования пополнилась двумя новейшими машинами ЭКГ-18М. Это модернизированная версия широко используемого в углепроме экскаватора производства «Уралмашзавода» ЭКГ-18.

19 мая 2020 года в день 56-летия «Кузбассразрезугля» на Бачатском разрезе торжественно введен в эксплуатацию первый ЭКГ-18М. Новая машина, в создании которой принимали участие горняки компании, получила символический номер 300 в честь предстоящего 300-летия открытия Кузбасса. В ее конструкции учтен девятилетний опыт эксплуатации в УК «Кузбассразрезуголь» предыдущей серии машины – ЭКГ-18. Изменения, направленные на повышение надежности, ресурса машины и безопасности работ, коснулись большинства основных узлов и систем. В августе второй ЭКГ-18М приступил к работе на Кедровском разрезе. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию еще три таких экскаватора: два на Бачатском и один на Калтанском разрезе.

Мощные экскаваторы работают в одной связке с большегрузными автосамосвалами. В прошлом году на предприятиях «Кузбассразрезугля» приступили к работе 87 новых «БелАЗов» грузоподъемностью от 90 до 360 тонн. Это самое масштабное пополнение парка за всю историю компании.

Цифровые технологии в действии

Одно из условий стабильного развития компаний на современном этапе – цифровая трансформация. Чтобы идти в ногу со временем, предприятия горнодобывающей отрасли проявляют активный интерес к высоким технологиям и постепенно «уходят в цифру». Не стал исключением и «Кузбассразрезуголь». Здесь уже успешно применяют системы позиционирования буровых станков, георадар, гидрографический комплекс для измерения рельефа дна гидроотвалов, флот квадрокоптеров для маркшейдерских работ.

До конца 2020 года в компании планируют создать 3D-модели Бачатского и Талдинского разрезов. Они будут содержать полную информацию обо всех аспектах деятельности предприятий и позволят эффективно управлять ими. В перспективе в УК «Кузбассразрезуголь» планируется создать трехмерные цифровые двойники всех филиалов-разрезов.

«Цифровые технологии, которые мы внедряем, направлены, в первую очередь, на повышение безопасности труда, – отмечает заместитель директора – технический директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва. – Создание многофункциональной системы безопасности, в том числе организация дистанционного контроля на опасных производственных объектах – одна из ключевых задач».

«Зеленые» инвестиции

Контроль и эффективное управление угледобычей при помощи 3D-моделей позволит не только повысить безопасность горных работ, но и тщательно рассчитать их воздействие на окружающую среду.

За 2019 год УК «Кузбассразрезуголь» добыла 47 млн тонн угля и инвестировала в производство 19,25 млрд рублей

Для «Кузбассразрезугля» вопросы экологии, как одно из требований к современному ведению бизнеса, также в числе приоритетов. Только в 2020 году на предприятиях компании планируется провести биологическую рекультивацию более 140 гектаров земель на сумму более 20 млн рублей. При этом в компании активно работают над повышением эффективности биорекультивации. Так, в 2019 году на Талдинском разрезе была опробована механизированная посадка сосен. Эксперимент показал высокую приживаемость биоматериала.

«Мы постоянно ищем новые формы восстановления земель. Полученные результаты свидетельствуют о новом уровне, на который компания выходит в сфере биорекультивации», – рассказал заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин, комментируя эксперимент.

Для дальнейших испытаний инновационных технологий биорекультивации УК «Кузбассразрезуголь» создает опытный экополигон на бывшем отвале Кедровского разреза.

Экологическая деятельность «Кузбассразрезугля» не ограничивается земельными отводами компании. Угольщики активно участвуют в восстановлении лесного фонда всего Кузбасса. В 2020 году на эти цели компания выделила более 66 млн рублей. Из 800 гектаров, на которых в этом году в регионе планируется выполнить лесовосстановление, более 550 профинансирует УК «Кузбассразрезуголь».

В вопросах экологии компания постоянно сотрудничает с учеными – угольщики принимают участие в создании ботанического памятника природы «Артышта» и ботанического заказника «Увалы Лучшево». Задача проекта – сохранить уникальные природные ландшафты и редкие виды флоры и фауны Кемеровской области.

«Очень важно, что в этом процессе участвуют не только природоохранные организации и ученые, но и угольщики, – отметил заведующий лабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием ФИЦ угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков. – Причем в масштабах России опыт сохранения ценных природных территорий угольными компаниями есть только в Кузбассе».

Ответственный подход «Кузбассразрезугля» к решению вопросов охраны окружающей среды нашел отражение в Рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний России-2019. Компания впервые приняла участие в этом авторитетном исследовании и стала победителем в специальной номинации «Лучший старт года».

Подарок ко Дню шахтера

В Кузбассе существует традиция – каждый год отмечать День шахтера в разных городах региона. В 2020 году столицей областного праздника выбран Белово, в котором проведено масштабное благоустройство, построены новые промышленные и социальные объекты.

Самым первым в числе подарков беловчанам стал современный физкультурно-оздоровительный центр с искусственным льдом, который «Кузбассразрезуголь» построил в прошлом году в беловском поселке Бачатский. Ледовая арена рассчитана на занятия хоккеем и фигурным катанием, кроме того, в комплексе оборудованы универсальный спортивный и тренажерный залы, современные раздевалки и душевые.

в 2021 году в регионе готовятся масштабно отметить 300-летие промышленного освоения Кузнецкого бассейна. В честь праздника горняки «Кузбассразрезугля» планируют добыть 2,5-миллиардную тонну угля с момента основания компании и посвятить это достижение родному Кузбассу.

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