Новосибирскую больницу хотят оштрафовать за «перебор» больных с коронавирусом

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит дело об административном правонарушении городской клинической больницы № 25, которая лечила больше пациентов с коронавирусной инфекцией, чем могла себе позволить по нормативам.

Поводом для потенциального наказания стала проверка, проведенная в июле текущего года управлением Роспотребнадзора РФ по Новосибирской области. В ходе проверки санврачи обнаружили, что количество лечащихся в больнице пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее значительно превышает допустимое количество больных, установленное нормативами для этого медучреждения. Роспотребнадзор усмотрел в этом нарушение части второй ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Эта часть статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере до 150 тыс. рублей.

Городская клиническая больница № 25 находится на улице Александра Невского. С 1 мая текущего года на ее базе был создан инфекционный госпиталь для лечения больных с COVID, в котором работает более 100 сотрудников. «Независимо от количества обратившихся пациентов, у нас не было очередей из машин СМП, решения в приемном отделении принимались оперативно, и пациенты быстро госпитализировались в отделения. Да, были проблемы с коечным фондом, когда приходилось экстренно организовывать дополнительные места и приносить кровати из других корпусов. По моему мнению, отсутствие места в палате не должно быть основанием для отказа в госпитализации, и для персонала госпиталя было приоритетным при принятии решения – наличие угрозы для жизни и наличие объективных показаний для стационарного лечения. А критики всегда хватает, в любой работе и в любое время, и мы адекватно относимся ко всем замечаниям», — комментировал ранее итоги работы инфекционного госпиталя его руководитель Алексей Мельник в сообщении, размещенном на сайте больницы.

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