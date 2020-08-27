Госпитализирован с коронавирусом пресс-секретарь главы Республики Алтай

Пресс-секретарь председателя правительства Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Михаила Максимова, на прошлой неделе заболевание диагностировали у его жены, после чего он перешёл на домашнюю изоляцию и удалённую работу. Однако 26 августа COVID-19 подтвердился и у Максимова.

Как рассказал представитель республиканского правительства, симптомы его болезни – ломота в теле, кашель, а также высокая температура.

«Очень неприятный, страшный вирус. Никогда так не болел, и, если честно, за всю жизнь ни разу не лежал в больнице и не уходил на больничный. Всё когда-то в первый раз. Ближайшее время проведу в госпитале», — рассказал пресс-секретарь.

Максимов также обратился к подписчикам с напутствием соблюдать требования эпидемиологической безопасности – носить маски в общественных местах и минимизировать выезды за пределы своего региона.

Ранее сообщалось, что Республика Алтай находится в числе лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сейчас в республике зарегистрировано 2086 пациентов с этим диагнозом. За последние сутки в регионе выявлено 11 новых случаев заражения.

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