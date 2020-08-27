Сеть автосервисов EUROREPAR CAR намерена расширять свои позиции в регионах России, в том числе в Сибирском федеральном округе. Об этом в ходе онлайн-конференции «Автосервис 2020» рассказал руководитель отдела развития сети EUROREPAR CAR Александр Кучеров.

Сеть EUROREPAR CAR является проектом французской группы PSA, в которую входят Peugeot, Citroen, DS, Opel. Согласно сайту компании, она объединяет более 1 400 сервисных центров во Франции и 3200 сервисных центров в Европе. Несмотря на то, что материнской компанией является PSA, сеть продвигает линейку запасных частей, предназначенных для ремонта и обслуживания постгарантийных автомобилей всех марок, не только Peugeot, Citroen, DS, Opel.

Первая станция EUROREPAR CAR в России была запущена в Москве в 2018 году. Сейчас с EUROREPAR CAR по собственным данным работает 138 сервисных центров в 61 городе России. На сегодня среди регионов Сибири сеть представлена только в Новосибирской области. В частности речь идет о двух сервисах в Новосибирске («VIN Сервис», «Патриот Авто») и сервисе в Барабинске («Аколесица»).

«Мы планируем открыть ещё сервисы в Красноярске и Иркутске. В 2021 году в Сибири будет не менее 30 сервисов EUROREPAR CAR SERVICE», — рассказал «КС» Александр Кучеров.

Напомним, что на сегодня среди самых крупных независимых сетей СТО в регионе можно считать основанную в Новосибирске сеть Fit Service и основанную в Омске сеть REAKTOR.

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