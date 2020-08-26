Telegram-канал «ВТБ Мои Инвестиции» собрал более 50 тысяч подписчиков

Telegram-канал «ВТБ Мои Инвестиции», который ведет команда аналитиков и экспертов «ВТБ Капитал Инвестиции», собрал более 50 тысяч подписчиков. В нем представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.

Канал «ВТБ Мои Инвестиции» был запущен осенью прошлого года командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) по их личной инициативе. В июне было принято решение развивать его официально как один из информационных ресурсов ВТБ. С этого момента его аудитория выросла почти вдвое. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране.

Для этой же цели в 2019 году был запущен образовательный проект «Школа инвестора ВТБ»: в специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. В 2020 году с началом пандемии на базе «Школы инвестора» запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители «ВТБ Капитал Инвестиции» предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 19 мероприятий, в них приняло участие более 50 тысяч человек.

«Мы рады, что ресурс, который мы развиваем, так востребован. Будем стараться сделать его еще более интересным, полезным и информационно наполненным. Инвестиции в России становятся все популярнее, мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок, — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов. — Важно, чтобы у инвесторов, которые только приходят на рынок, была возможность получать информацию, полезную на практике, и читать об инвестициях на простом и понятном языке. И сегодня мы стараемся дать даже начинающему инвестору возможность получить представление об их взгляде на рынки. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и стараемся быть лучшими финансовыми партнерами на рынке».

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