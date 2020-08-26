«Сибирский антрацит» награжден как лучший экспортер угля в Китай

Группа «Сибантрацит» получила награду Mysteel.com «Лучший поставщик угольной продукции в Китай в 2020 году» в категории «Угледобывающие предприятия». Это первый случай, когда награду от одного из ведущих информационно-аналитических порталов Китая получает получает российская компания.

Mysteel.com принадлежит ведущей консалтинговой компании Китая Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Портал специализируется на предоставлении услуг по анализу рынка металлургической и горнодобывающей промышленности, является признанным источником наиболее полных и актуальных баз цен на соответствующее сырье, а также информации по рынку и отраслевых прогнозов.

«У компании много клиентов, которые приобретают продукцию по долгосрочным контрактами каждый месяц, – заявил председатель правления компании Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Чжу Цьзюньхун. – Награда вручена «Сибантрациту» за высокое и стабильное качество продукции, своевременные отгрузки, хорошие отзывы от конечных потребителей».

Получение награды будет зафиксировано Китайской ассоциацией черной металлургии, Китайской ассоциацией транспортировки и распределения угля (CCTD) и Китайской ассоциацией коксохимической промышленности на 9-ой Конференции по угольной, коксохимической и сталелитейной промышленности Китая (China Coal & Coke& Steel Industry Conference), которая проходит с 26 по 28 августа 2020 года.

На сегодняшний день Китай занимает первое место в мире по импорту угля – на него приходится почти пятая часть всего мирового импорта. В 2019 году доля продаж в Китай составила 35,8% от общего объема экспортных поставок «Сибантрацита».

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