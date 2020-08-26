Представители Ленинского райкома КПРФ в Новосибирске установили новый памятник Владимиру Ленину 26 августа. Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения вождя. Скульптура расположена возле администрации Ленинского района вместо старой, пришедшей в ветхое состояние.

Как рассказал «Континенту Сибирь» один из инициаторов установки, депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев, средства на новый памятник собрали неравнодушные жители района. Скульптура обошлась в 350 тыс. рублей.

«Вся эта сумма — полностью народные средства. Жители всего города принимали участие, люди, которые уважают Владимира Ильича Ленина. Это народный памятник, который поставлен на народные деньги народным скульптором – Олегом Родькиным — народному вождю», — рассказал депутат.

Яковлев отметил, что изначально для сбора средств планировалось задействовать соответствующие онлайн-платформы, но этого не понадобилось. По словам депутата, люди сами приходили к представителям КПРФ, чтобы передать деньги на новую скульптуру. Парламентарий пояснил: современные технологии позволяют изготовить скульптуру существенно дешевле, чем ещё несколько лет назад, что облегчило задачу по сбору необходимой суммы.

«Инициатива исходила от коммунистов Ленинского района, мы её озвучили 22 апреля, четыре месяца назад. Тогда же и был объявлен сбор средств. В связи с эпидемиологической ситуацией мы вынуждены были проводить мероприятия в честь юбилея вождя в соответствии с определёнными санитарными нормами. Поэтому появилась идея отпраздновать таким образом – поставить новый памятник», — вспоминает Роман Яковлев.

Торжественное открытие объекта состоится 8 сентября – в целях соблюдения эпидемиологических норм горожане просто возложат к скульптуре цветы. Старый же памятник демонтирован, в ближайшее время его отправят на реконструкцию, а позже решат, где его установить.

Ранее сообщалось о том, что коммунисты Заельцовского района Новосибирска зарегистрировались на осенние выборы.

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