В 2020 году в Новосибирской области планируется достроить 61 социальный объект в рамках национальных проектов. Всего в регионе их возводится 85. Об этом рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт на пресс-конференции 26 августа.

Как сообщил министр, всего в 2020 году на реализацию нацпроектов минстрою Новосибирской области выделено более 10,6 млрд рублей.

«Участие региона в национальных проектах позволило в 2020 году на территории Новосибирской области строить беспрецедентное количество социальных объектов. Некоторые из них уникальны, другие строятся по типовым проектам, но каждый объект находится на особом контроле министерства строительства», – отметил Иван Шмидт.

В рамках нацпроекта «Образование» введена в эксплуатацию школа по улице Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска, а в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» — школа по улице Тюленина в Калининском районе Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется сдать 20 детских садов на 3730 мест и две школы на 1625 мест по нацпроектам «Демография», «Образование» и «Жильё и городская среда».

По национальному проекту «Здравоохранение» в Новосибирской области строится 44 объекта. Из них в этом году сдадут 34 – 32 фельдшерско-акушерских пункта, здание врачебной амбулатории в посёлке Октябрьский Мошковского района и здание корпуса патоморфологической лаборатории в Новосибирском областном онкологическом диспансере. В следующем году продолжат строить ещё десять ФАПов.

Благодаря нацпроекту «Культура» в этом году в регионе появятся два ДК на 100 мест – в селе Вознесенка Баганского района и в посёлке Чернаково Ордынского района, а благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» уже в сентябре откроется крупнейший за Уралом региональный центр волейбола в Новосибирске.

Среди переходящих спортивных объектов – многофункциональная ледовая арена, физкультурно-оздоровительный комплекс в районном посёлке Кольцово и реконструкция бассейна по улице Воинской в Новосибирске.

Напомним, региональный центр волейбола в Новосибирской области предполагается сдать уже в сентябре.

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