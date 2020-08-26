Два года условно за кражу деталей из аппаратуры для военной техники получил сотрудник томского космического предприятия

Кировский районный суд Томска сегодня вынес приговор 27-летнему сотруднику АО «НПЦ «Полюс» в краже деталей и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Информацию сообщила 26 августа пресс-служба управления ФСБ по Томской области.

Молодой сотрудник Роскосмоса выносил с территории предприятия части готовой аппаратуры, используемой в комплектации отечественного вооружения и военной техники.

«Установлено, что совокупный ущерб от преступной деятельности фигуранта составил порядка 700 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину», — отмечается в сообщении УФСБ.

В пресс-службе также отметили, что в случае невозврата похищенных деталей стратегически важному предприятию, государственный оборонный заказ был бы сорван. АО «НПЦ «Полюс» образован в 1951 году, предприятие специализируется на производстве бортового оборудования для авиакосмической и морской техники. Почти 90% российских орбитальных станций оснащено приборами «Полюса».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.