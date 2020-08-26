Строительство регионального центра волейбола «Локомотив» в Новосибирске, где в 2022 году пройдёт чемпионат мира по волейболу 2022 года, завершено более, чем на 90%. Сдать объект планируется уже 3 сентября. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на первом заседании координационного совета по подготовке и проведению соревнований.

Заседание, которое возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, прошло в режиме видеоконференции 25 августа.

Андрей Травников отметил, что в Новосибирске активно ведётся подготовка к чемпионату мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 года: создан оргкомитет, утверждён план мероприятий по подготовке и проведению соревнований, а строительство регионального центра волейбола находится на стадии завершения.

«Акт готовности мы подписываем 3 сентября, таким образом, основной объект мы завершаем в этом году. В целом подготовка идет достаточно активно, надеемся в 2022 году на высоком уровне встретить гостей и провести Чемпионат мира по волейболу», – сообщил губернатор.

Здание центра «Локомотив» состоит из большого блока с ареной для основных игр и малого блока с ареной для тренировок. В большом блоке смогут разместиться более пяти тысяч болельщиков.

Параллельно с завершением строительства центра завершается благоустройство береговой линии озера «Надежда», которая прилегает к новому объекту. Все работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 года пройдет в десяти городах России, с том числе в трёх сибирских городах – Кемерове, Новосибирске и Красноярске. В Новосибирске пройдёт групповой этап соревнований.

Ранее уже сообщалось о готовности подрядчика сдать региональный центр волейбола в сентябре.

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