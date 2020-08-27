Александр Толкачев: «Многие решения чиновников и депутатов диктуются вседозволенностью»

Посетивший Новосибирск 21 августа бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с предпринимателями, представляющими, в том числе, малый бизнес – владельцами нестационарных торговых объектов (НТО). По мнению уполномоченного, взаимоотношения между уличной торговлей и городской властью в Новосибирске больше похожи на противостояние, чем на сотрудничество. О проблемах, с которыми сталкиваются собственники НТО, «Континенту Сибирь» рассказал один из участников встречи, работающий с управляющими жилым фондом компаниями предприниматель АЛЕКСАНДР ТОЛКАЧЕВ.

— Александр, что сегодня больше всего беспокоит владельцев новосибирских киосков и павильонов?

— Здесь нужно разделить проблемы НТО на два сегмента. Во-первых, есть проблемы с нестационарными торговыми объектами, стоящими на муниципальных земельных участках. Во-вторых, не меньше проблем у НТО, стоящих на придомовых территориях. Относительно первой категории, основная проблема там – отказ в продлении договоров. С 2015 года нет договоров аренды, только договоры размещения объектов. Кроме того, идет настоящая зачистка киосков и павильонов по гостевым маршрутам, в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Вместо этого предлагается проект «умных остановок», в котором земельные участки будут отданы одному концессионеру. Механизм и алгоритм этого до сих пор до конца не проработан. Как и механизм постановки на кадастровый учет автомобильных дорог, где предполагается определение землеотводов вдоль дорог, и киоски на них оставлять не планируется.

Что касается киосков и павильонов на придомовых территориях, проблемы у них начались с декабря 2019 года, когда Совет депутатов Новосибирска внес изменения в правила благоустройства областного центра, запретив размещать любые НТО на придомовых территориях – торговые, услуги и общепита. Надо не забывать, что есть прямое управление многоквартирными домами – это товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников недвижимости. Первое, что бросается в глаза, это нарушение прав собственников придомового земельного участка. Решение затронуло всех горожан, владеющих жильем в многоквартирных домах и коммерческими помещениями. Это полностью противоречит Конституции РФ и Земельному кодексу. Мэрия просто наплевала на жителей, особенно тех домов, где идет прямое управление, вроде ТСЖ или ЖСК. За счет доходов от размещения нестационарных торговых объектов могут быть снижены размеры коммунальных платежей, а об этом никто не подумал. За счет доходов многоквартирных домов могут быть решены проблемы с ремонтом, с благоустройством придомовой территории. И не нужно будет направлять на эти цели средства из муниципального бюджета, перераспределив их в сторону социальных объектов, текущие инфраструктурные проекты, в которых сейчас нуждается город.

Говоря о сфере ЖКХ, отмечу также, что каждый торговый павильон оплачивает электроэнергию – это тоже упущенные доходы. В некоторых киосках есть водоснабжение и водоотведение. Когда поступление доходов от торговых объектов в бюджет не идет, соответственно, увеличивается финансовое бремя казны. Кроме того, киоски – это еще и рабочие места, от них также идут налоги в бюджет. Каждому киоску необходимо электричество, точка подключения к нему, и жители сдают им в пользование вводное распределительное устройство – щитовые – чтобы обеспечивать транзит энергии от подстанции до киоска. За это тоже платят предприниматели.

— Насколько я знаю, вы выступали против этого решения, готовили обращения, пытались говорить с депутатами?

— После того, как я узнал о решении совета депутатов, я начал копаться в законодательстве, смотрел судебные решения, и в итоге написал большую жалобу на имя прокурора Новосибирска. Так как я по работе общаюсь с большим количеством обслуживающих многоквартирные дома организаций, я начал им звонить с просьбой о встрече, чтобы выяснить их отношение к происходящему, понять, кто может меня поддержать в этой жалобе. Недели три я ездил, в итоге порядка 30 человек поддержали мое обращение в прокуратуру своими подписями – владельцы торговых павильонов, председатели ТСЖ и жители домов. После подачи в прокуратуру города коллективной жалобы на незаконное решение Совета депутатов старший помощник прокурора города — Ольга Пасаженникова начала изучать, разбираться с моей жалобой. Профессионально «изучив все в сухом остатке», она пришла к выводу, что запрет размещения на придомовой территории нестационарных объектов Горсовет принял незаконно. Я также обратился с просьбой оценить ситуацию к уполномоченному по правам предпринимателей Новосибирской области Николаю Мамулату и председателю Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска Наталии Безрученковой. Николай Егорович и его команда провели независимый анализ и выяснили, что решение городского совета было принято абсолютно незаконно. Были написаны соответствующие обращения и на мэра Новосибирска, и на председателя городского совета Дмитрия Асанцева. После этого у нас были постоянные встречи с депутатами, я пытался понять, почему народные избранники, с соответствующими нравственными характеристиками и полномочиями, проголосовали за это решение. Все, кроме одного депутата.

— Можете его назвать?

Это Вячеслав Илюхин (член комиссии по градостроительству и городскому хозяйству – «КС»). Он воздержался. Потом в итоге на сессии, когда рассматривался внесенный по моей жалобе протест прокурора города, Вячеслав Илюхин также высказался по поводу этого решения и не стал голосовать за то, чтобы отклонить прокурорский протест, как и обещал еще зимой, в период моих постоянных встреч с представителями мэрии и Совета депутатов касательно данного принятого решения.

— Но в итоге депутаты его все же отклонили?

— Да, сессия Совета отклонила протест прокурора, обращения бизнес-омбудсмена тоже были оставлены без внимания. Была создана рабочая группа, которую возглавил Игорь Титаренко (заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, член комиссии по муниципальной собственности – «КС»). Группа должна была найти выход из этой ситуации. Мы пришли с предпринимателями и представителями ТСЖ на заседание этой группы. Встреча была похожа на показательное выступление, по делу ничего сказано не было, единственная озвученная позиция – киоски нужно закрыть, потому что в них продается водка. Это абсолютно не соответствует реальности. При этом депутаты признаются, что контролировать продажу водки сложно (а это уже плоскость вопроса правоохранительных органов), поэтому проще все запретить. В конце встречи подвели итог, необходимо разработать унифицированные требования к НТО на придомовой территории с тем, чтобы их все-таки оставить, потом рабочая группа не собиралась, работа остановилась на период «летних депутатских каникул».

— Наверное, проще всего унифицировать эти требования, создав дизайн-код?

— Смотрите, зачистка придомовых территорий от киосков началась с Центрального района Новосибирска, с округов депутатов. Дескать, на центральных улицах не должны стоять такие объекты, нарушающие архитектурных облик города. Хотя до сих пор никакой дизайн-код в Новосибирске не разработан, ни относительно киосков на придомовой территории, ни павильонов на муниципальных участках. Позиция представителей управляющих компаний, с которыми я встречался, однозначна. Они даже представить себе не могут, что вся эта история закончится не в пользу жителей и предпринимателей. Для них это нарушение прав собственности жильцов и дискриминация бизнеса. Если брать Центральный район, здесь уже практически нет новых домов, поскольку нет свободных земельных участков, только старый жилой фонд. У этих домов огромное количество проблем, связанных с необходимостью ремонта крыш, фасадов, систем коммуникаций, и на все это нужны деньги. Унификация – это не только общий дизайн-код, но и наличие протоколов соответствующей процедуры собрания собственников в многоквартирном доме по вопросу сдачи общедомового имущества, наличие необходимого количества голосов по данному вопросу, наличие оформленных технических условий на технологическое присоединение к электричеству нестационарными объектами…

— Есть ли какие-то потенциальные рычаги влияния на подобные решения депутатов?

— Для этого нужно, чтобы при Совете депутатов существовала независимая группа активных граждан, отраслевых специалистов, которые проводили бы дополнительный анализ принятых народными избранниками актов на законность, как и на какие категории могут повлиять эти решения. Вторая мера – многие решения диктуются чувством вседозволенности. К примеру, в рамках борьбы с коррупцией жители города хотят, чтобы на рабочем месте каждого чиновника была организована звуковая и видео-трансляция. Чтобы убить на корню, на психологическом уровне, попытки противоправных действий. Но вы же понимаете, что чиновники и депутаты на такое не согласятся, сошлются, в первую очередь, на необходимость закупить и установить данную систему, потратить бюджет, но, даже, не подумав, что это решение может сэкономить миллионы рублей недополученных городом денег, жителями, поможет сделать шаг на встречу безоткатных смет подрядчиков, а значит – более качественное выполнение работ и закупка необходимого качества материалов для выполнения, к примеру, муниципальных строительных подрядов.

Одно из ключевых моментов помощи предпринимателям – это не только разрабатывать и транслировать «поддержку», но, и корректно, с финансовой стороны, рассказывать и обучать бизнес

— Как бы вы оценили сегодня состояние новосибирского малого и среднего бизнеса в целом – развивается этот сегмент, или о развитии говорить нет смысла?

— Знаете, часто читаю различные информационные издания, где все в ярких красках доносится об успешных бизнесменах, которые в период или сразу после пандемии, резко стали богатыми или максимально быстро восстановили свои предприятия.

Почему-то я рядом с собой вижу совсем другие жизненные ситуации бизнеса, людей. Когда некогда «крутые мальчики» из розничной торговли, уткнувшись носом в кассовые разрывы, дебиторку, резко продали машины, набрали кредитов, находятся в судах… Когда семья не может позволить себе уже и минимальный набор продуктовой корзины в магазине, хоть недавно глава семьи занимался услугами клининга, мелкого бытового ремонта, на жизнь хватало, да съездить раз в год на отдых. Повального развития совершенно не наблюдаю.

— Если сильного развития нет – по каким причинам это происходит? Достаточно ли налажено сегодня взаимодействие между бизнесом и властью, есть коммуникация?

— Ограничение потребления у горожан, минимизация денежных потоков у частного бизнеса, снижение денежных потоков на оплату труда во всех отраслях, непринятие во внимание и отсутствие разработанных мер прямой поддержки для отраслей бизнеса. Учитывая все это (не забывайте о курсах валют, об удешевлении рубля на международном финансовом рынке), на взгляд федеральных чиновников (пример – постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434), некоторые отрасли совсем не пострадали. Юридические услуги, банальные работы в сфере строительства, ремонта (не связанного с крупными строительными объектами и государственным финансированием), финансовый сектор (небольшие банки и МФО), медицинский бизнес (не связанный с услугами и врачами первой необходимости), сфера ЖКХ, услуги, связанные с недвижимостью – все это минимальный перечень отраслей, которые не нашли прямой поддержки государства, где муниципальную аренду за этот период полностью не списали, где налоговое бремя на год не ликвидировали вовсе, где полностью не освободили от уплаты НДФЛ, страховых взносов… Государство говорит: «бери кредит с маленькой ставкой, плати завтра, аренду перенесем на потом!». Это же утопия и дорога в полный крах микро и мелких компаний. Неужели все это сделано ради выборов в регионах страны? Есть простой принцип дисконтирования денежных потоков из уроков экономической теории в университете – денежная масса сегодня будет всегда иметь большую стоимость, чем аналогичная завтра, а значит, что государство гласит о дешевых кредитах, скорее всего и не договаривая, по сути, о заведомо невозможности их вернуть малым (микро) участникам рынка.

Одно из ключевых моментов помощи предпринимателям – это не только разрабатывать и транслировать «поддержку», но, и корректно, с финансовой стороны, рассказывать и обучать бизнес, на который направлены меры финансовой поддержки в период пандемии.

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