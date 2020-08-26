Депутат Алтайского заксобрания Иван Диркс судится с ГИБДД

Бурлинский районный суд рассматривает жалобу депутата Алтайского Заксобрания от фракции «Единая Россия» Ивана Диркса. Суть разбирательства в претензии парламентёра к органам правопорядка за незаконное лишение водительских прав. Адвокат Диркса – Роман Прутовых уверен в правоте стороны защиты.

Конфликт произошёл весной 2020 года после вручения правительственных наград, которое состоялось 18 марта. Иван Диркс был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую единороссу вручил лично глава региона – Виктор Томенко. Иван Диркс – ветеран боевых действий, служил в Чечне, с 2002 года является руководителем правления Славгородского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана».

По окончании торжественной части Диркс вышел на улицу, чтобы уехать домой, но обнаружил, что его авто грузят на эвакуатор. Полицейские пояснили, что машина находилась в неположенном для парковки месте, и Диркс признал правоту правоохранителей. Но когда он сел за руль и попытался тронуться с места, сотрудники ГАИ предложили ему «подышать в трубочку», заподозрив у депутата наличие алкоголя в крови. Диркс отказался. Тогда в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

7 июля судья вынес постановление о назначении Ивану Дирксу административного наказания: штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет. Депутат подал жалобу в Бурлинский районный суд. Адвокат Ивана Диркса Роман Прутовых настаивает, что его подзащитный указанное правонарушение не совершал и готов предоставить все доказательства своей правоты. Следующее заседание по этому резонансному делу назначено на 14 сентября.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.