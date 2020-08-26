Директор обанкротившейся стройкомпании в Красноярске отправится в колонию на четыре года

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор генеральному директору ООО «Емельяновская слобода». Руководитель организации обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), которое привело к крупному материальному ущербу «значительному количеству граждан», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным суда, бизнесмен осуществил несколько экономических необоснованных сделок, в результате чего была утрачена финансовая устойчивость компании. Организация нарушила сроки исполнения обязательств перед «дольщиками», а также компаниями, с которыми были заключены договоры инвестиционной деятельности.

«Действия директора привели к прекращению уставной деятельности ООО «Емельяновская слобода» по строительству индивидуальных жилых домов в коттеджном поселке «Емельяновская слобода» в Емельяновском районе и многоквартирного жилого дома в Красноярске», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

5 октября 2018 года ООО «Емельяновская слобода» признана банкротом, в отношении организации открыто конкурсное производство.

«Значительному количеству граждан и организаций причинен материальный ущерб на сумму около 300 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил красноярцу наказание — четыре года колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение двух лет.

В законную силу приговор не вступил.

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