Компания «Сбербанк страхование» обновила программу страхования имущества частных клиентов «Защита дома+». Теперь это онлайн-конструктор, с помощью которого клиенты могут выбирать оптимальные для себя условия страховой защиты и распределять страховую сумму по объектам страхования исходя из своих потребностей.

«Мы преобразовали стандартизированный коробочный продукт по страхованию квартир в полноценный онлайн-конструктор, который позволяет клиентам самостоятельно сформировать полис страхования имущества и таким образом учитывает их индивидуальные потребности в страховой защите. Вместо трех доступных ранее вариантов страховых сумм теперь клиенты могут выбрать из 21 варианта в пределах от 990 000 до 2 900 000 рублей, – говорит директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. – Также клиент может самостоятельно решить, в каком соотношении распределить выбранную сумму по объектам страхования: на конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку, движимое имущество, страхование гражданской ответственности».

По обновленной программе можно застраховать квартиру (в том числе сдаваемую в аренду), апартаменты, комнату, частный дом или дачу, дополнительные постройки на участке.

Стоимость полиса зависит от суммы покрытия и индивидуальных характеристик имущества. Также учитывается, из какого материала сделан дом, сдается ли имущество в аренду, на каком этаже расположена квартира, есть ли охранная сигнализация.

По словам Катрин Соомре, в 2020 году клиенты стали выбирать для заключения договора цифровой канал в два раза чаще, чем раньше: если за первые семь месяцев 2019 года доля онлайн-продаж по этой программе составляла 6%, то за январь–июль 2020 года уже 12%. Всего в этом году клиенты оформили в ʺСбербанк страхованиеʺ около 400 тысяч новых договоров по этой программе.

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